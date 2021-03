Az új Barcelona-elnök elsőként bocsánatot kért Messitól

"Bocsáss meg, Leo, de minden áron meg szeretnélek tartani. Meg akarlak győzni, hogy maradj, mert te vagy minden idők legjobb játékosa, és bocsáss meg, de imádlak téged, és a Barca is imád téged" – mondta az FC Barcelona új elnöke a másfél héttel a megválasztása után tartott székfoglalóján, amelyen mintegy háromszáz meghívott vett részt a Camp Nou lelátóján, köztük maga Lionel Messi is, kényszeredetten mosolyogva az elnöki bemutatkozáson. (Az eseményen ott volt a kosárlabdacsapat képviseletében Hanga Ádám is.)

A katalán lapok már azt is bizalomerősítő lépésként könyvelik el, hogy a beiktatásra érkező vendégek közül éppen Messit ölelte meg Joan Laporta. A 33 éves Messi tavaly el akarta hagyni a Barcát, a szerződése pedig a mostani idény végén lejár. A sajtó arról spekulál, hogy a Paris Saint-Germainhez vagy a Manchester Cityhez igazol. Közben azonban arról érkeznek hírek, hogy az új elnök Barcelonába hozná Messi jó barátját, Sergio Agüerót éppen a Citytől, és megerősítené a keretet, hogy teljesüljön Messi álma, és újra BL-győzelemre esélyes csapatban futballozhasson.

Az 58 éves Laporta a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntős kiesés ellenére Ronald Koeman vezetőedzőt is a támogatásáról biztosította, szerinte irányításával a csapat jobb lett, és tovább fejlődik. "Ronald, bízunk benned" - mondta a klubvezető az új elnökség nevében.

Új szezoncélként a kupagyőzelmet és a bajnoki címet jelölte meg Laporta. A La Ligában jelenleg második a csapat, négy ponttal lemaradva az éllovas Atlético Madridtól, az április 17-i kupadöntőben pedig az Athletic Bilbaóval találkozik majd. Hanga Ádám, az FC Barcelona magyar kosarasa Joan Laporta klubelnök beiktatásán. Fotó: fcbarcelona.com

Laporta ígéretet tett arra, hogy kihozza az egyesületet az 1,17 milliárd eurós adósságból. Nem lesz könnyű feladata, már az elnöki poszt átvételéhez szükséges több mint 124 millió eurós bankgaranciát is nehezen tudta letenni. A Marca már azt mérlegeli, hogy a csapat megerősítéséhez – például Agüero mellett a Dortmundban futballozó norvég tehetség, Erling Haaland leigazolásához – honnan szerezhet forrásokat, és arra jutott, hogy több értékes játékosát is piacra kell dobnia, így távozhat a tavaly nyáron érkezett Miralem Pjanic, a rekordigazolás, Philippe Coutinho vagy a világbajnok Antoine Griezmann is.

Nyitókép: fcbarcelona.com