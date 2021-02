Sós Csaba szövetségi kapitány a Tüske uszodai kedd-szerdai tesztverseny - az év első erőfelmérője - után az SzPress Hírszolgálatnak értékelte az olimpián "bármiben is" reménykedhető sportolók teljesítményét, némi kitekintéssel a március végi országos bajnokságra, a nyári Eb-re és olimpiára is.

Mindenekelőtt a sportolók hozzáállását dicsérte, különös tekintettel Hosszú Katinkáéra.

"A felkészülési verseny előtt többször is beszéltem Hosszú Katinkával, és örömmel nyugtáztam, hogy

az elszántsága ugyanolyan, vagy még konokabb, mint ami öt éve hajtotta előre a pályafutása csúcsát jelentő riói olimpiai játékok előtt,

ahol három aranyérem is az övé lett. Nem kételkedem abban, hogy újra ezerrel edz, és halálosan komolyan veszi az olimpiai felkészülésének minden egyes napját" - szögezte le a szakvezető.

Szerinte az Iron Ladyt bizonyára zavarja, hogy tekintélynövelő eredményekkel most nem tud szolgálni folyamatos versenyzés híján, de a kapitány jelzésértékűnek látja, hogy a Tüskében a lehető legtöbb számban rajthoz állt,

"nem bújt el", ami az akarat jele.

Sós Csaba "szakaszgyőztesnek" nevezte Verrasztó Dávidot, aki a Tüskében 400 vegyesen ígéretes időeredménnyel tudott nyerni, és szintén több számban megmutatta magát.

Jó benyomást tettek rá Selmeci Attila versenyzői is, akik közül kiemelte a 200 m pillangó világcsúcstartója, Milák Kristóf formáját - a Honvéd úszója ezúttal gyorsúszószámokat is vállalt; "mesternégyest" bemutatva nyert az 50, a 100, a 200 és a 400 méteres számban is, miközben a "kötelezőt" is hozta 50 és 200 pillén (az egyik nap négyszer diadalmaskodott), a koronavírus okozta edzéskiesés már csak kevéssé látszik rajta Sós Csaba szemében.

Nyitókép: Illyés Tibor