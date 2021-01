Egyre távolabb egymástól Csoboth Kevin és a Benfica

A Benfica labdarúgócsapatának rajongói oldala, a Benfica Transfer arról számolt be, hogy Csoboth Kevin kikerült a tartalékok keretéből – írja a 24.hu.

A magyar támadó 2018-ban szerződött a Ferencvárostól jelenlegi klubjához, azonban a B csapatnál följebb nem jutott. A portugálok szerint Csoboth visszautasította a Benfica szerződéshosszabbítási ajánlatát, amire az egyesület vezetősége válaszul kitette a Coviha elleni bajnokira utazó csapat keretéből.

A gondot egyébként az okozza, amit a magyar focista már 2019-ben is megfogalmazott, Csoboth felnőtt futballra vágyik. A klub akkor nem engedte, hogy távozzon. A jelek szerint most sem tudott elég jó játékidővel előrukkolni egy megállapodáshoz. A rajongói portál azt is megjegyzi, Csoboth szerződése nyáron lejár.

Csoboth recusa renovar e é encostado



