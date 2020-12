Új részleteket kotyogtak ki Szoboszlai Dominik németországi szerződéséről

Markus Krösche, az RB Leipzig BL-elődöntős labdarúgóklub sportigazgatója újabb részleteket árult el Szoboszlai Dominik átigazolása kapcsán.

Mint a Csakfoci.hu írja, a vezető nyilatkozata szerint a magyar válogatott labdarúgó 7-8 topcsapathoz is mehetett volna, így döntött a Lipcse mellett.

"Dominiknak sok pozitív tulajdonsága van, bátor, van önbizalma, erős alapokkal bír, gyors és fizikálisan is erős. Összességében az érkezésével több variációs lehetőségünk is lesz majd, ami pedig azt is jelenti, hogy kiszámíthatatlanabbak is leszünk az ellenfelek számára" - ecsetelte Markus Krösche.

Elárulta, felvázolták neki a klub fejlődési pályáját, és azt is, hogy neki milyen szerepet szánnak ebben.

"A játékosok ugyanis egy-egy lépésben gondolkodnak mindig a karrierjük kapcsán. Neked pedig az a dolgod, hogy megmutasd, hogyan lehetsz a segítségükre. Szerintem nekünk ezt sikerült is jól bemutatnunk" - mondta még az rblive.de-nek.

Nyitókép: MTI/EPA/Christian Bruna