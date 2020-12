Shane Tusup úgy építi fel tanítványát, ahogy azt ő magyar edzőtől még nem látta

A 2017-ben a 4x100-as gyorsváltóval világbajnok harmadik szerző Holoda Péterrel a Magyar Nemzet készített interjút. Amióta Shane Tusup visszatért Magyarországra, óriási elánnal vetette bele magát a munkába Sziliágyi Liliánával, Bujdosó Zsomborral, Földházi Dáviddal, az olasz Illaria Cusinatóval, a brazil Naná Almeidával, a lengyel Wojciech Wojdakkal. Ennek ellenére Holoda Péter hisz benne, hogy ő sokáig az amerikai edző irányításával készül majd.

„Shane eszméletlenül maximalista, folyton padlógázon pörög, néha elképedek, hogy lehet valakinek ennyi energiája – mondja a tanítvány. – Ez a stílus egy ideig elviselhető, de el tudom képzelni, hogy egy bizonyos szint után valakinek sok lesz, hogy állandóan száz százalékig hajtják. Ez okot adhat súrlódásokra egy úszó-edző kapcsolatban, amely eljuthat olyan mélyre, ahonnan már nincsen visszaút. Én viszont kifejezetten örülök annak, hogy végre valaki nem hagyja, hogy visszavegyek, akinek nem elég a hetven vagy kilencvenöt százalék, hanem a rossz napjaimon is a százat követeli meg. Hasonló a mentalitásunk, ebből tudunk építkezni. Azért jó a kapcsolatunk, mert le tudunk ülni megbeszélni a dolgokat, ha valamiben nem értünk egyet.”

Holoda azt mondja, Tusup folyamatosan kíváncsi a visszajelzéseire, és azok alapján képes változtatni, ha szükséges. „Például van egy új ötlete, kipróbáljuk, és megkérdezi, én mit éreztem közben. Ha azt mondom, hogy ennek nem volt olyan nagy hatása, akkor látom rajta, hogy egyből elkezd gondolkodni, miért nem kaptuk azt, amit ő várt. Aztán vége az edzésnek, mindenki hazamegy, és egyszer csak este fél tizenegykor kapok egy üzenetet, amiben csak annyit ír, hogy »kitaláltam«. Ha valaki ennyi energiát fektet a munkájába, konkrétan abba, hogy én jobb legyek, azt nagyra értékelem.”

A gyorsúszó is Amerikában járt egyetemre, azt mondja, ezért elképzelhető, hogy kulturálisan közelebb áll ő hozzá, könnyebben megérti magát vele, mint más magyar úszó.

„Az edzéseket teljesen másként építi fel. Itthon az a szokás, hogy hosszan úsznak, két, két és fél órás adagokat. Amikor elkezdtük a közös munkát, elmondta, hogy amikor a négyszáz vegyes volt a feladata, hasonlóan csinálta ő is, de nekem sprinterként másra van szükségem. Legyen rendben a technikám, tudjam átvinni a vízben az erőt, de azt a konditeremben szerezzük meg. Egy hazai edző valószínűleg azt mondaná a jelenlegi felkészülésemre, hogy kevés időt töltök a vízben, Shane meg azt mondaná az övékre, hogy keveset dolgoznak a konditeremben. De ebben itthon is elindult már változás, a szakadék egyre szűkül.”

Az úszás legnagyobb alakja most az amerikai Caeleb Dressel, a budapesti világbajnokságnak is ő volt a legeredményesebb versenyzője. Holoda Péter jól ismeri: „Ugyanabba az évfolyamba jártunk az egyetemen, így mind a négy amerikai évemben megkaptam őt ellenfélnek.

Nyolc ezüstérmem volt a regionális bajnokságokban, és mindannyiszor ő végzett előttem.

Dressel a legjobb példa a maximalizmusra és a tudatos munkára. Hallottam sztorikat, hogy leírta az úszónaplójába, hogy mit akar érezni és ezzel szemben mi a valóság. Aztán addig csinálta következetesen, nap nap után a gyakorlatokat, míg a kettő nem lett ugyanolyan. Az egyetemi versenyeken néha meg tudtuk szorítani, de az elmúlt években óriási különbség alakult ki közte és mindenki más között. Víz alatt már akkor is elképesztő volt, ott képes fél testhossz előnyt szerezni bárkivel szemben a világon, de úszásban nem volt még olyan erős, sokszor nem tudta megtartani az előnyt a táv végéig. Ma már igen.”

Tusup nemcsak az edzéseket építi fel másként, mint amihez tanítványa korábban itthon hozzászokott, hanem a technikáját is: „Korábban a legtöbb edzőm felülről építkezett lefelé, tehát azt akarták elérni, hogy tudjak jót úszni négyszázon, aztán onnan mentünk az egyre rövidebb távok felé. Shane-nel pont ellentétesen csináljuk, az a cél, hogy tudjak egy erős ötvenet, és azt visszük majd tovább százig, amely a legfontosabb lenne.

Azelőtt tudtam egy viszonylag jó időt, amit egymás után negyvenszer is megcsináltam volna, de most arra törekszünk, hogy tudjam egyszer kiúszni magam, és az legyen eszméletlen jó.

A tetőt jóval magasabbra akarjuk emelni, mint amit korábban elérhettem.”

Szüksége is van rá, mert olyan erősek a hazai riválisai, hogy nagyon oda kell tennie magát, ha ki akar jutni Tokióba. Németh Nándor országos csúcsot úszott százon az ob-n, de Szabó Szebasztián is nagyon erős és a pillangón világbajnok Milák Kristóf is átevezhet a gyorsúszásra.

„Plusz ötvenen Lobanovszkij Maxim, aki feljöhet százra is, illetve a budapesti világbajnokságon bronzérmes gyorsváltónkból Nándin és rajtam kívül Kozma Dominik és Bohus Richárd is esélyes arra, hogy megszerezze a két legjobb idő valamelyikét, amely az olimpiai induláshoz kell. Az én dolgomat ez nyilvánvalóan megnehezíti, de örülök neki, hogy végre a sprintszámokban is nagy a verseny itthon. A márciusi ob-n óriási harc várható, addigra felkészültnek kell lennem.”

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás