A koldingi C csoportban a magyarok pénteki legyőzése után ezúttal is remekül kezdtek a horvátok, ám ellenfelük a meccs harmadánál egy 5-0-s sorozattal fordított. A továbbiakban is rendkívül szorosan alakult az állás, majd az 58. perc elején két góllal elléptek a horvátok, akik újabb bravúros sikerükkel biztosították továbbjutásukat.

A hollandoknak kedden mindenképpen le kell győzniük a magyar csapatot a továbbjutáshoz.

A mezőny legeredményesebb játkosa Larissa Kalaus volt, aki tíz lövésből kilenc gólt dobott. Az Alba Fehérvár kapusa, Tea Pijevic 15 védéssel, a Siófok beállója, Katarina Jezic két góllal járult hozzá a sikerhez. A Ferencváros holland jobbszélsője, Angela Malestein háromszor talált be.

A herningi A csoportban a címvédő franciák magabiztosan, tíz góllal legyőzték a szlovénokat, és a további eredményektől függetlenül szintén továbbjutottak. A Győri Audi ETO KC francia játékosai közül Estelle Nze Minko hét gólt dobott.

A házigazda Dánia válogatottja 28-19-re legyőzte Montenegró csapatát vasárnap, ezzel biztosította továbbjutását. A találkozó a második félidőben dőlt el, amikor a dánok - jó védekezésüknek és a kapus Sandra Toft bravúrjainak köszönhetően - 18 percen keresztül nem kaptak gólt, viszont kilencet lőttek.

A Győri Audi ETO KC dán játékosa, Anne Mette Hansen három, a Debrecen montenegrói légiósa, Jelena Despotovic két gólt szerzett.

Eredmények, csoportkör, 2. forduló

A csoport (Herning):

Franciaország-Szlovénia 27-17 (12-6)

Dánia-Montenegró 28-19 (13-11)

Az állás: 1. (és már továbbjutott) Dánia 4 pont (58-42), 2. (és már továbbjutott) Franciaország 4 (51-40), 3. Montenegró 0 (42-52), 4. Szlovénia 0 (40-57)

C csoport (Kolding):

Horvátország-Hollandia 27-25 (13-14)

MAGYARORSZÁG-Szerbia 38-26 (20-11)

Az állás: 1. (és már továbbjutott) Horvátország 4 pont, 2. MAGYARORSZÁG 2 (60-50), 3. Szerbia 2 (55-63), 4. Hollandia 0

A csoportok első három helyezettje jut a középdöntőbe.