Kitört a "forradalom" a magyar-szerb után déli szomszédunknál

A szerbiai sajtó és az általa megszólaltatott futballszakemberek tajtékzó dühvel reagáltak nemzeti labdarúgó-válogatottjuk budapesti 1-1-es eredményéhez, ezzel ugyanis Szerbia már csak akkor nem esik ki a B-divízióból, ha szerdán az utolsó fordulóban legyőzi a csoport élén álló Oroszországot, Törökország pedig kikap Budapesten.

A Csakfoci.hu nézett körül a szerb sajtóban. Az Informer "gyászos végként" számol be a találkozóról. A lap nagyobb botrányt és "földindulást" lát a csapatnál, ennek egyik jele volt, amikor a 35 éves védő, Aleksandar Kolarov (Internazionale) lemondta a válogatottságot a Skócia ellen tizenegyesekkel elbukott Eb-pótselejtező előtt - állítólag klubja nyomására, de a lépést a társak mindenképp árulásnak tartják.

A Real Madrid kötelékébe tartozó Luka Jovicot is támadják, de ugyanígy a "szerb MLSZ" elnökségét is ostrom alá vette a nyilvánosság. Vehemenciájukban Ljubisa Tumbaković kapitánynak is ajtót mutatnának.

A Vecernje novosti című lap Luka Jovicot két nagy, de elpuskázott helyzete miatt kárhoztatja, ő azonban nem ideges, nyilatkozata szerint nyerhetnek Oroszország ellen.

A Blic szerint a skót kudarcot követően hiába szerzett vezetést a szerb csapat Budapesten, a második félidőben már csak két "érdekes" focista volt a pályán - egyikük Szoboszlai Dominik, és csak a másikuk szerb.

A Telegrafban az egykori jugoszláv szövetségi kapitányt, Milan Zivadinovicot idézik, aki egy televíziós műsorban

"vér, ritmus és éles játék nélküli"

csapatról értekezett.

Szerinte a pályára lépett szerbek "a világ legnagyobb csalói! Amikor a pénzt kell felvenni, ők a legnagyobb profik, amikor viszont nincs pénz, nincs miért küzdeni sem!"

Leginkább

az agressziót hiányolta, hisz egy magyar sem "került kórházba".

A szerb sajtó megfejtésének része az is, hogy nagy pszichológiai előny volt a magyar oldalon, mivel épp előtte sikeres Eb-pótselejtezőn volt túl a csapat.

