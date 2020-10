Sok a fertőzött az Újpest labdarúgóinál, van, aki már másodszor koronavírusos

Az Újpest FC a csapaton belüli újabb fertőzések miatt kérvényezte az MTK Budapest elleni vasárnapi NB I-es labdarúgó-mérkőzés elhalasztását.

A lila-fehérek honlapjának pénteki közleménye szerint az együttesnél újra felütötte a fejét a koronavírus, a csapat nagy részét megtámadta a fertőzés, köztük olyanokat is, akik már másfél hónapja is átestek rajta és éppen újra edzésbe álltak. Három napja arról számoltak be, hogy a stábnál és néhány játékosnál diagnosztizálták a vrust.

Az újpestiek közleménye szerint az MTK-nál szombaton döntenek arról, belegyeznek-e a halasztásba.

Az Újpest a 6., az MTK a 8. helyen áll a tabellán.

