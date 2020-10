Rasovszky Kristóf ismét kikapott

A Balaton ÚK 20 éves versenyzője sokáig nagy csatát vívott a táv nyílt vízi világbajnokával, klubtársával, Rasovszky Kristóffal, de végül magabiztosan, bő fél medencényi előnnyel szerzett újabb bajnoki címet.

"A tíz kilométer még egy kicsit benne volt a testemben. Az elején jót meccseltünk Kristóffal, de sikerült véghez vinnem azt a taktikát, amit elterveztünk és ez be is jött" - mondta az M1-nek Kalmár, aki nyáron a Négy Nemzet viadalon is bizonyította, mekkorát fejlődött mióta januárban csatlakozott Veszprémben Rasovszky Kristófékhoz: júliusban a Margitszigeten 1500 méter gyorson kilenc másodperccel úszott jobbat, mint tavaly a kvangdzsui világbajnokság előfutamában, ahol századra pontosan (15:00.99) teljesítette az olimpiai A szintet. Kalmár megjegyezte, júliusban azért a mostaninál jobb formában volt, a célja pedig a decemberi 50 méteres ob-n, hogy 1500-on tovább javuljon.

Rasovszky Kristóf elmondta, a legjobb az volt, hogy végre lehetett versenyezni, még ha az idők nem is lettek olyanok, mint amit szeretett volna.

A nőknél szintén klubtársak között dőlt el a felnőtt elsőség sorsa, és akárcsak a férfiaknál, itt is a fiatalabbik, Vas Luca lett a legjobb. A szintén szegedi Olasz Annának a 10 kilométer aranya után ezúttal be kellett érnie egy ezüstéremmel, míg mögöttük Sömenek Onon Kata csapott célba. Ugyanakkor mindhármójuknál jobbat, konkrétan új (igaz, nem hivatalos) országos csúcsot úszott az U16-17-es korosztályban induló Mihályvári-Farkas Viktória, aki Juhász Adél csúcsát adta át a múltnak, miközben csaknem 57 percen belülre került (57:00.22). A szabályok értelmében viszont csak abban a kategóriában kaphatott aranyérmet, amelybe nevezték, így ő a juniorok eredményhirdetésénél állhatott fel a dobogó tetejére.

"Nagyon örülök az időnek, igazából elég jól sikerült ez az 5 kilométer. A taktika az volt, hogy a fordulókat csináljam meg jól, és ezzel próbáljak előnybe kerülni, de igazából a táv felétől már egyedül úsztam, ami egy kicsit fura volt. Végül minden jól jött ki, sőt, jobban bírtam, mint amire számítottam" - idézte a Magyar Úszó Szövetség Mihályvári-Farkas Viktóriát.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás