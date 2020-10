Eddigi legnehezebb idei meccse előtt áll a MOL Fehérvár

A korábban ír (Bohemians), a máltai (Hibernians) és francia (Stade de Reims) ellenfeleket elbúcsúztató fehérváriak kétszer is tizenegyespárbajban jutottak tovább, eddigi mérkőzéseiket a kevés gól jellemezte.

Várhatóan hasonlóra törekszik most is Márton Gábor együttese, amelynek ellenfele az előző fordulóban a szerb Vojvodinát győzte le otthon, 2-1-re.

A Standard Liège a fölényesen vezető Sporting Charleroi mögött, szoros csatában a negyedik helyen áll a belga élvonalban. A legutóbbi fordulóban hazai döntetlent játszott a Waregemmel, így elveszítette a második helyét.

Játékosai között a korábban az olasz és a spanyol élvonalban is szerepelt, horvát Duje Čop. A keretben, a belga futballklubokra jellemzően, sok az afrikai, illetve afrikai származású futballista, négyen is például a Kongói Demokratikus Köztársaságból származnak, de akad kameruni, Burkina Fasó-i és mali játékos is.

A MOL Fehérvár, még Videoton néven, 2012 vívott már meg sikerrel Európa-liga-selejtezőt, 3-0-ra verte a Gentet.

Példátlan sikert jelentene a magyar labdarúgás történetében a Vidi továbbjutása, korábban még soha nem szerepelt ugyanazon az őszön két csapat is a magyar élvonalból az európai kupák csoportkörében.

„Egészen biztos, hogy a hazai pályán futballozó belgák irányítják a játékot. Ám ahogy azt már a korábbi nyilatkozataimban is hangoztattam: a labdabirtoklási fölény annyit ér, mint amikor a bálban egy fiú egész este udvarol egy lánynak, aztán hajnalban mégis a haverja kíséri haza” – mondta a mérkőzés esélyeiről az idény elején még a belga élvonalban dolgozó, a Standard-t jól ismerő Bölöni László a Nemzeti Sportnak adott interjújában. Hozzátette: „A futballban, főleg egy meccsen, minden megtörténhet. Még az is, hogy bár a hazai pálya miatt a Standard az esélyesebb, van egy kis remény.”

A mérkőzés 20 órakor kezdődik, az M4 közvetíti.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor