Óriási összeget keresett már a Fradi a BL-selejtezőben

A Ferencváros a Dinamo Zagreb 2-1-es legyőzésével bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének utolsó körébe, a rájátszásba, ahol a norvég Molde elleni kétmérkőzéses párharcban vívhatja ki, hogy 25 év után ismét a legrangosabb sorozat főtábláján játszhasson. Óriási siker lenne a csoportkörbe, a kontinens 32 legjobb futballcsapat közé kerülés, és nem mellesleg a klubkasszát is kitömné.

Az eddigi három győzelemmel az FTC már 6,4 millió eurót, azaz mintegy 2,3 milliárd forintot keresett az idei kupasorozatban, akárcsak a Maccabi tel-Aviv és a következő rivális, a Molde. Ebből ötmillió eurót jelent az, hogy eljutott a play-offig, ha ott nyerni tud, akkor ennél egy nagyságrenddel nagyobb összeget kaphat a magyar bajnok.

A főtáblára jutásért ugyanis 15,25 millió eurót, azaz mintegy 5,5 milliárd forintot fizet az UEFA, és a csoportmérkőzéseken elért minden győzelem 2,7, a döntetlen pedig 0,9 millió eurót ér. Emellett járna még az UEFA rangsorában elfoglalt helyezés alapján is támogatás, ez legalább 1,1 millió euró, de akár a többszöröse is lehet, és a marketingbevételekből is eurómilliós tétel juthat a Ferencvárosnak.

Ha a Fradi elvérzik a Molde ellen, akkor is az Európa-liga főtábláján folytathatja, ugyanott, ahol tavaly is szerepelt. Ebben az esetben az eddig megkeresett 6,4 millió euróhoz jön még a részvételért 2,92 millió euró (nagyjából egymilliárd forint), majd a csoportmérkőzéseken győzelmenként 570 ezer, döntetlenenként 190 ezer euró.

Tehát az igazán nagy üzlet a Bajnokok Ligája.

Az FTC Labdarúgó Zrt. 2019-ben majdnem 10 milliárd forintból gazdálkodott - írta a beszámoló alapján korábban a Portfolio.

Szabados Gábor sportközgazdász az InfoRádiónak azt mondta, hogy a BL-csoportkör komoly anyagi lehetőség, megduplázhatja vagy megtriplázhatja a költségvetését a klub. A pénzdíjak mellett a televíziós bevételek is jelentősek, és az lehetne a jegybevétel is, bár ez még bizonytalan, hiszen nem tudni, hogy nézők előtt játszhatnak majd a csapatok a nemzetközi kupában. Az Európa-ligás szereplés is nagy hozzájárulás, de az arányaiban más – tette hozzá.

A szakértő arra nem számít, hogy a mostani sikerek újabb támogatókat hoznak a Ferencvároshoz, ám az elképzelhető, hogy a jelenlegi főszponzorok bónuszt fizetnek a BL-csoportkörbe jutás esetén.

Szólt arról is, hogy a Ferencvárosnak és a magyar futballnak is óriási presztízssiker a Dinamo kiejtése. A horvát bajnokot sikerült legyőzni, amely egy magasabban jegyzett futballból érkezik, emellett a régión belül is komoly sikerről beszélhetünk.

A magyar futball más polcon van, mint volt korábban

– emelte ki.

Az Európa-liga selejtezőjében szereplő magyar klubok közül a Fehérvár és a Honvéd eddig 500-500 ezer eurót keresett, míg az első körben kieső Puskás Akadémia 240 ezer euróval lett gazdagabb.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd