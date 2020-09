"Ott állunk az álom kapujában" - így látták a Fradi főszereplői

A vezető gól szerzőjét, Lovrencsics Gergőt sérülés miatt a 25. percben le kellett cserélni, de így is elégedetten nyilatkozott.

„A gólomnál nagy örömet éreztem, és bár sajnáltam, hogy utána kevés időt tölthettem a pályán, most a győzelem mindennél fontosabb volt. Eleinte nyugodtan szemléltem a lelátóról a meccset, ám a második gólunk megszerzése után már a torkomban dobogott a szívem. Mindenki csúszott-mászott a sikerért, mindegyik játékosunk a maximumot hozta ki magából. A következő párharc már kétmeccses lesz, ott a taktika jobban előtérbe kerülhet” – mondta a csapatkapitány az M4 Sportnak.

A FradiMédiának pedig arról beszélt, hogy továbbra is nagy álmokat dédelgetnek, nem elégszenek meg azzal, hogy az Európa-liga csoportkörében már biztosan ott vannak.

Az albán Myrto Uzuni is nagy utat járt be a meccsen: az első félidőben egy szöglet után róla pattant be a Fradi kapujába a labda, aztán a második félidőben harcosan labdát szerzett, és higgadtan befejezte az akciót.

„Keményen megdolgoztam a gólért, hittem a csapatban és a csapat is bennem.

Mindig lépésről lépésre gondolkodunk, az edző minden utasítását követtük és betartottuk” – nyilatkozta a légiós.

Sigér Dávid szerint a Fradi megérdemelten jutott tovább.

„Kétszer is vezetést szereztünk, és a második gólunkra már nem volt válasza a Dinamónak. Ezúttal játékban is többet mutattunk, mint korábban, sokat birtokoltuk a labdát, döntetlen állásnál átvettük a kezdeményezést, és az ellenfél csak akkor tudott nyomást helyezni ránk, amikor hátrányba került. Egy kör választ el minket a Bajnokok Ligája csoportkörétől, ott állunk az álom kapujában, az Európa-liga-főtábláját pedig immár biztosan elértük. Kiélvezzük a pillanatot, de nem szabad átesni a ló túloldalára, ugyanilyen keményen kell készülni a folytatásra” – mondta a középpályás.

A továbbjutásban nagy szerepet játszott Dibusz Dénes kapus is, fontos védéseket bemutatva.

„A siker annak köszönhető, hogy a keret nagy része már huzamosabb ideje együtt dolgozik Szerhij Rebrov vezetőedzővel,

mindenki tudja, mi a feladata a csapatban”

– jelentette ki a kapus az M4 Sportnak.

A Fradira a norvég Molde vár a következő körben, az a párharc már kétmeccses lesz. Az első mérkőzéseket szeptember 22-én és 23-án, a visszavágókat szeptember 29-én és 30-án játsszák le. A magyar bajnok Norvégiában kezd. BL-rájátszás Bajnoki ág

Molde FK (norvég)–Ferencváros

Slavia Praha (cseh)–FC Midtjylland (dán)

Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–FC Salzburg (osztrák)

Olympiakosz Pireusz (görög)–Omonia Nicosia (ciprusi)

Nem bajnoki ág

FK Krasznodar (orosz)–PAOK (görög)

KAA Gent (belga)–Dinamo Kijev (ukrán)





A Nemzeti Sport Online idézi a horvát lapok véleményét is. „Dráma Budapesten – korábbi Lokosi-játékos ejtette ki a Dinamót!” – írta a Sportske novosti, utalva arra, hogy Uzuni korábban a Lokomotiv Zagreb játékosa volt.

„Zoran Mamic könnyen kihullott onnan, ahol tavaly Bjelica még brillírozott” – idézi fel a Vecernji list, megjegyezve, hogy a Dinamo története során először esett ki európai kupában magyar csapat ellen.

Nyitókép: A ferencvárosi Myrto Uzuni gólöröme a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában játszott Ferencváros - Dinamo Zagreb mérkőzésen a Groupama Arénában. MTI/Koszticsák Szilárd