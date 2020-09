LeBron James már tizenhatodjára szerepel az NBA álomcsapatában

LeBron James rekordot jelentő 16. alkalommal került be az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) idényének legjobb csapatába.

A 15-ös csúcsot eddig rajta kívül Kareem Abdul-Jabbar, Kobe Bryant és Tim Duncan tartotta.

Minden esztendőben a szakírók megválasztják az év legjobb első, második és harmadik ötösét. A Los Angeles Lakers sztárja pályafutása során most 13-adszor került be az első csapatba - ez is rekord -, míg korábban kétszer volt a második, egyszer pedig a harmadik ötös tagja. Maximálisan 500 pontot lehet kapni a száz szavazótól, ezt James, valamint a legutóbbi MVP-választáson győztes görög Jannisz Antetokunmpo (Milwaukee Bucks) ezúttal besöpörte.

Rajtuk kívül James Harden (Houston Rockets, 474 pont), Anthony Davis (Los Angeles Lakers, 455) és a 21 éves szlovén Luka Doncic (Dallas Mavericks, 416) lett tagja a legjobb ötösnek.

A második csapatba Kawhi Leonard (Los Angeles Clippers, 372), Nikola Jokic (Denver Nuggets, 311), Damian Lillard (Portland Trail Blazers, 284), Chris Paul (Oklahoma City Thunder, 199), valamint Pascal Siakam (Toronto Raptors, 168), míg a harmadik ötösbe Jayson Tatum (Boston Celtics, 153), Jimmy Butler ( Miami Heat, 147), Rudy Gobert (Utah Jazz, 110), Ben Simmons (Philadelphia 76ers, 61), és Russell Westbrook (Houston Rockets, 56) került be.

