Szoboszlai Dominik már a legjobb 40 között - most szavazni lehet rá

A magyar labdarúgó-válogatott középpályása, Szoboszlai Dominik is jelölt a Golden Boy-díjra, amelyet minden évben a legjobb 21 éven aluli, Európában játszó labdarúgó kap.

Az olasz Tuttosport díjára most szűkítették a jelöltlistát 40-re.

Az elismerésről negyven futballszakíró dönt, mindegyikük öt játékosra adhatja le szavazatát, osztályzatok formájában.

Mutatjuk a mezőnyt, amelynek Szoboszlain kívül tagja még a dortmundi Erling Haaland - a korábbi salzburgi csapattárs -, a müncheni Alphonso Davies és a barcelonai Ansu Fati is.

Who will win the 2020 Golden Boy Award ⁉️ pic.twitter.com/vLpev4ZKqM