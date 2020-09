Kitört a járvány a DVSC futballcsapatánál

A labdarúgó NB II-ben szereplő DVSC játékosait a Kaposvár elleni bajnokit megelőzően tesztelték koronavírusra, és a vizsgálat többeknél is pozitív eredményt hozott.

"A DVSC minden előírást betartva a szerdai, Kaposvár elleni mérkőzés előtt hétfőn koronavírustesztnek vetette alá játékosait, stábtagjait és dolgozóit. A keddi értesítés szerint többeknek pozitív lett a Covid-tesztje" – íra a klub honlapja. A hatályos szabályoknak megfelelően elkülönítették az érintetetteket, és egyelőre mindannyian panaszmentesek

A DVSC korábban arról számolt be, hogy pozitív teszteredmények miatt az U16-os és az U17-es csapat tagjait is karanténba kellett helyezni. A klubnál akkor több szigorú óvintézkedést is életbe léptettek, például kötelezővé tették a maszkhasználatot a hazai mérkőzéseken.

A csapat a pozitív esetek ellenére az előírásoknak megfelelően a negatív tesztet produkálókkal utazik Kaposvárra, a szerdán 16.30 órakor kezdődő bajnokira.

