Rajtol a Premier League: ha a pénz számít, a Chelsea-nek aranyidénye lesz

Továbbra is megkerülhetetlen a járvány emlegetése: még mindig nem mehetnek be nézők a stadionokba, továbbra is nagyon szigorú egészségügyi protokollnak kell megfelelni a résztvevőknek. Ez a második PL-idény, amelyben használják majd a VAR-t, változás ellenben az előző idényhez képest, amelyben hosszú vitatkozások után tartottak egy rövid téli szünetet, hogy jövő februárban nem lesz pihenő. A liga ezt azzal indokolta, hogy feszített a naptár, az eredetileg tervezett, augusztus 8-i rajthoz képest szeptember 12. lett az első játéknap.

Húsz csapat alkotja a mezőnyt, a Watfordot, a Bournemouth-t és a Norwich-ot a Leeds United, a West Bromwich Albion és a Fulham váltotta. Különösen a tizenhat év után az elitbe visszatérő yorkshire-i klub szereplésére kíváncsiak sokan. Maradt Marcelo Bielsa az edző, a vezérkar pedig közel hetvenmillió euróért erősítette meg a keretet, ennél többet eddig az élcsapatok közül is csak a Chelsea és a Manchester City költött. A Leeds megszerezte a Valenciától Rodrigót, a Wolverhamptontól Hélder Costát és a Freiburgtól Robin Kochot.

Az eddigi költés, ami a Premier League egészét illeti, kicsit elmarad a szokásostól, ellenben az is igaz, hogy a Chelsea egyedül majdnem annyit költött, mint a teljes Premier League az előző télen. Még egy adat: a Chelsea körülbelül annyit költött, mint a Liverpool, a Manchester City, a Manchester United, a Tottenham és az Arsenal együttvéve.

Mint a Big Six további öt tagja, együtt, írhatjuk, de létezik-e még Big Six. A keretek erősségét, az anyagi szempontokat tekintve feltétlenül, de az is nyilvánvaló, hogy az előzetes esélyek alapján nagy meglepetést keltene, ha nem ebből a hat csapatból kerülne majd ki az első négy.

A Chelsea az elmúlt nyáron nem igazolhatott, ezt most alaposan bepótolta. Az elköltött, körülbelül 230 millió euró egyrészt a játékosállomány alapos felfrissítését hozta (érkezett kai Havertz, Hakim Zijes, Ben Chilwell, Timo Werner, sőt ingyen Thiago Silva is), másrészt az Abramovics-éra elejének költéseit idézi. A 2004–2005-ös idény 166 millió eurós költése eddig abszolút klubcsúcs volt, az az akkori árakhoz képest nagyobb csodát jelentett, de a mostani összegszerűen jóval több.

Az idei nyár eddigi legdrágább három vétele a Premier League-ben mind a Chelsea-é.

Keir Radnedge, az AIPS, a nemzetközi sportújságíró-szövetség honlapjára publikáló tekintélyes futballszakíró jól összefoglalta, miért küzd majd a nagy hatos egy-egy tagja az új idényben.

A Liverpool a bajnoki cím megvédéséért, miután a Premier League történetében először, bajnok lett 2020 nyarán. A Manchester City azért, hogy visszafoglalja a trónt, és négy éven belül harmadszor is bajnok legyen. A Chelsea minimális célja a BL-szereplést érő helyek egyike, de Frank Lampard második idényében, ilyen költés után, a trófeanyerés tenné sikeressé a szezont. A Manchester United, amely tovább erősítette a középpályás sorát Donny van de Beekkel, meg akarja mutatni, hogy végre újra felveszi a versenyt a legjobbakkal is. A Spurs és főleg az Arsenal számára az elsődleges cél a legjobb négybe kerülés.

Melyik csapat férkőzhet be a Nagy Hatos soraiba? Az előző idényt is figyelembe véve talán a Wolverhampton, még inkább a Leicester, még ha a „rókák” le is mondtak legjobb védőjükről, Ben Chilwellről, a Chelsea által ajánlott ötvenmillió euró ellenében. S talán ideírhatjuk Carlo Ancelotti Evertonját, amely a brazil Allan és a kolumbiai James Rodriguez megszerzésével nagyon megerősítette a középpályás sorát.

Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall