Ronaldo a tenger mélyére menekült a BL-kiesés után - videó

Ronaldo az életét kockáztatja a Földközi-tengerben, hátborzongató videót tett ki a világhálóra. A Juventus 35 éves sztárja, aki St. Tropez-nél tölti a szabadság napjait luxusjachtján, a felvételen 14 méter mélyre megy le, ami egy amatőrnek komoly teljesítmény. Érthető, hogy az Instagram-posztban Neptunnak, a tenger istenének aposztrofálta magát – írja a Magyar Nemzet.

Különösebben nem viselte meg Ronaldót csapata, a Juventus kiesése a Lyon ellen a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, és azon sem emészti magát, hogy a hírek szerint klubja eladná őt. Legalábbis az új edző, Andrea Pirlo közölte, akiért megfelelő ajánlat érkezik, mehet a klubtól.

Elég érte nagyjából 60 millió eurót kifizetni, ezzel viszont nemcsak Ronaldótól és góljaitól, hanem a csapatot agyonnyomó csillagászati fizetésétől is megszabadulnának Torinóban. Ügynöke, Jorge Mendes már be is ajánlotta pártfogoltját több elitklubhoz is.

