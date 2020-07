Varga Dániel azonnal érmet akar nyerni az OSC-vel

A bajnokságban és a hétvégén kezdődő Magyar Kupában is az érmes helyezések megszerzése a célja a nyáron alaposan átalakult és megfiatalított OSC férfi vízilabdacsapatának – mondta az új vezetőedző, Varga Dániel. Mint az InfoRádiónak kifejtette, öt hét közös munka után tudja, hogy most milyen csapat az OSC, de sokkal jobban foglalkoztatja, hogy milyen csapattá fog válni a nyár végére, a szezon végére vagy akár évek alatt.

"Hosszú távon tervezünk, én is hosszú távon tervezek, és most egy építkezés elején vagyunk" – mondta a pályafutását egy éve befejező pólóklasszis, aki azonnali sikereket akar elérni szakvezetőként is. Úgy látja, hogy nagy változások történtek a bajnoki mezőnyben, módosultak az erőviszonyok.

"A Fradi és a Szolnok talán kicsit kiemelkedik, de az utána jövő négy csapat szoros meccseket fog játszani egymással. Egyértelműen a legjobb négy közé szeretnénk kerülni, minden más eredmény óriási csalódás lenne, sőt tulajdonképpen még a negyedik hely is. Érmet tudunk szerezni, és bármelyik csapat az ellenfelünk, győzelmi esélyekkel megyünk be a vízbe" – mondta Varga Dániel.

A munkája azért is különleges lesz, mert a klubnál kimondott cél, hogy a csapat nemcsak idén, hanem a jövőben is csak magyar játékosokból álljon.

"Ennek megvan a szépsége, de amellett sem lehet szó nélkül elmenni, hogy ha megnézzük az elmúlt évek sikeres magyar topcsapatait, akkor mindegyikben legalább két-három olyan, nemzetközi szintű külföldi éljátékos volt, aki meghatározta a játék képét. Ilyen külföldi nálunk nem lesz, nekünk más úton kell eljutni a céljainkhoz. Szerencsére több út vezet a sikerhez" – mondta az OSC vezetőedzője.

Az újbudaiak keretében van több tapasztalt pólós, így a csapatkapitány Erdélyi Balázs, vagy a center Hárai Balázs, de válogatott kerettag Manhercz Krisztián vagy a kapus Lévai Márton is. Rajtuk kívül Tóth Márton, Salamon Ferenc, Tóth Kristóf, Bundschuh Erik, Várnai Kristóf, Sziládi Kristóf, Dala Döme, Csacsovszky Erik, Burián Gergő és Almási Patrik alkotja egyelőre a keretet.

Nyitókép: Kovács Tamás