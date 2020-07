Megállt a meccs, mert túl közel voltak egymáshoz a dán szurkolók

Negyedórára félbeszakadt a labdarúgó Dán Kupa-döntője, mert a szurkolók nem tartották be a távolságtartási szabályokat.

A Sönderjyske-Aalborg találkozóra 1750 néző mehetett be, ám sokan nem tartották be a rendelkezéseket és tömörültek. Egymástól egy méterre kellett volna állniuk, ám az Aalboorg drukkerek egy része csoportba tömörült, és úgy szurkolt.

Eleinte a hangosbemondó sikertelenül kérte őket, hogy tartsák be a kötelező távolságot, de erre nem voltak hajlandóak. A klub edzői és a többi drukker kérése sem mozdultak. A meccs félbeszakadt, a helyzet pedig úgy oldódott meg, hogy a rendőrség pedig több mint negyven embert elszállított a helyszínről.

Az eset 2:22 perctől látható.

A dán kormány kedden adott engedélyt arra, hogy emelt számú szurkoló látogathasson ki a stadionba.

"Nagyon bosszantó, hogy a közönség egy része nem tartja tiszteletben a mindannyiunk védelmére hozott szabályokat. Remélem, ez jelzés lesz mindenki számára" - fogalmazott Joy Mogensen, kulturális és egyházügyi miniszter.

A döntőt 2-0-ra a Sönderjyske nyerte, és ezzel a története első kupadiadalát aratta. Mindkét gólt Anders Jacobsen lőtte volt csapata ellen.

Magyarországon is gondot okozott a távolságtartási szabályok betartása az újrainduló idényben. Aendőrség is vizsgálta az Újpest-Honvéd bajnokin történteket, miután a szurkolók egy része nem tartotta be a járványügyi előírásokat. Az MLSZ fegyelmi bizottsága pedig 1-1 millió forintra büntette a Budapest Honvédot és a Mezőkövesdet, mert súlyosan megsértették a sportzónára vonatkozó szabályzatot a Magyar Kupa-döntőt. A bírságot azért kapták a csapatok, mert a játékosaik elhagyták a sportzónát és kimentek a szurkolók közé.