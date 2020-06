A Manchester Unitednél ma a Ferencvárost emlegetik

A táblázaton, kilencven mérkőzéssel, azaz kilenc forduló van a zárás előtt a Manchester United az ötödik, a Tottenham Hotspur a nyolcadik helyen áll, de csupán négy pont a különbség, amelyből a Spurs akár hármat is ledolgozhat.

José Mourinho együttese ugyanakkor nincsen könnyű helyzetben: a felfüggesztés előtti, a Premier League-ben játszott utolsó három mérkőzésén mindössze egy pontot szerzett. Igaz, volt oka a gyengélkedésnek, több kulcsjátékosa is hiányzott sérülés miatt.

A dél-koreai Szon Hungmin azóta felépült, mi több, a kiesett hónapokban otthon a katonai szolgálatát is teljesítette. Harry Kane, a másik nagy hiányzó is játékra kész, miként Moussa Sissoko is. Ha van csapat, amelyiknek ilyen szempontból jól jött a halasztás, akkor az a Tottenham.

Persze, a Manchester United sem „panaszkodhat”: Londonba Marcus Rashford és Paul Pogba is elutazott, játékra készülve.

A Tottenham elvesztette a legutóbbi két Premier League-meccsét a Manchester United ellen, utoljára 2010 októberében fordult elő, hogy hármat is elbukott. A Manchester United először látogat Premier League-mérkőzésre a Tottenham Hotspur új stadionjába. A Vörös Ördögök eddig minden olyan londoni pályán nyertek már, ahol Premier Liga-meccset játszottak… A Spurs a legutóbbi júniusi tétmérkőzésén veszített, nem akárhol és nem akárki ellen: a tavalyi Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool ellen.

A Manchester United korábban eddig júniusban kizárólag az 1965-ös Vásárvárosok-kupája elődöntőjében vívott tétmérkőzést, amikor kétszer is kikapott Budapesten a Ferencvárostól.

A program Péntek

19.00: Norwich City–Southampton

21.15: Tottenham Hotspur–Manchester United



Szombat

13.30: Watford–Leicester City

16.00: Brighton–Arsenal

18.30: West Ham United–Wolverhampton

20.45: AFC Bournemouth–Crystal Palace



Vasárnap

15.00: Newcastle United–Sheffield United

17.15: Aston Villa–Chelsea

20.00: Everton–Liverpool

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell