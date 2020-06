Ilyen gólt lőtt Messi, aki új külsővel ünnepelte az újrakezdést

Az RCD Mallorcva elleni idegenbeli találkozó második percében Jordi Alba beadását Arturo Vidal értékesítette. Quique Setién együttese, némi túlzással, ezzel is el is döntötte a mérkőzést, nagyon magabiztosan nyert. A második gólt a meglepetésre a csapatba kerülő Braithwaite jegyezte a 37. percben, majd a hajrában Jordi Alba és Lionel Messi is szerzett egy-egy gólt

Messi, aki a 20. bajnoki találatánál jár az idényben, a csereként beszálló, január óta az első bajnoki mérkőzését játszó Luís Suárez labdáját küldte a kapuba.

RCD Mallorca–Barcelona 0-4

A forduló korábbi eredményei

Sevilla–Betis 2-0

Granada–Getafe 2-1

Valencia–Levante 1-1

Espanyol–Alavés 2-0

Celta Vigo–Villarreal 0-1

Leganés–Valladolid 1-2

A vasárnapi program:

Athletic Bilbao–Atlético Madrid (14.00)

Real Madrid–Eibar (19.30)

Real Sociedad–Osasuna (22.00)