Vitorlázók, vigyázat! Tihanynál alig látható betoneszközök vannak a víz felszíne alatt

Fontos figyelmeztetést kapnak a balatoni vitorlázók a Szelek Szárnya vitorlásmagazin Facebook-oldalán: a Tihanyi-félsziget és Szántód térségében ívóhelyeket telepítettek.

Ezek lényegében "betonból készült akadályok a víz alatt" - írja a közösségi oldal.

A víz felett mindebből annyi látszik a "csőnél" - így hívják a vitorlázók a Balaton két medencéjét összekötő átjárót - a THE és a hajózási út bejárata közelében is van egy-egy ilyen "akadály", ezeket sárga bóják jelzik, de sötétben alig láthatók. Akadt olyan vitorlázó, akit megtréfált a dolog, a hajóját már javítják is.

A Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiadott pontos koordináták itt.

Nyitókép: Pixabay.com