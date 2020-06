Két fiatal tehetséggel erősít a Fradi

"Minden csapat életében vannak változások, nálunk egy picit a fiatalítás ideje jött el. Az itthoni fiatalok közül a legjobb kettőt választottuk ki, nem választottam volna mást helyettük. Bizonyosan kell majd nekik idő, de tavaszig lesznek olyan jók, hogy nem fogjuk észrevenni, hogy ők fiatalabbak, vagy újoncok" - mondta a klub honlapjának Madaras Norbert, az FTC vízilabda szakosztályának elnöke. Az új szerzemények ténylegesen korosztályaik legtehetségesebb pólósai közé tartoznak, mivel a Debrecen csapatából érkező, 20. születésnapját júniusban ünneplő Fekete Gergő 2016-ban, a még az UVSE-től szerződtetett, 18 esztendős Vigvári Vendel pedig 2017-ben kapta meg a legjobb utánpótláskorú játékosnak járó Szalay Iván-díjat.

Csatlakozik a felnőtt kerethez a 17 éves Nyíri Balázs, aki 2019-ben bajnokságot nyert a serdülő csapattal. Távozott az együttestől az ausztrál Aaron Younger és Kállay Márk, ugyanakkor a korábbi sajtóhírekkel ellentétben maradt a görög klasszis Jannisz Funtulisz, és a kanadai Nicolas Constantin-Bicari.

A zöld-fehéreknél - ahogyan a klub honlapja fogalmaz - a célok változatlanok: "A következő szezonban is nagyon jó csapatunk lesz és egy ilyen csapattal nem lehet más a cél, mint a győzelem. Vagyis az eddig elnyert címeinket megvédjük, ami nem lesz könnyű, mert a többi csapat is változik. Nemzetközi szinten talán a rutinból kevesebb lesz az elmúlt évekhez képest, meglátjuk, hogy ezzel a csapattal hova tudunk jutni. Azt gondolom, hogy most is a legjobb négy-öt legjobb csapat között vagyunk nemzetközileg is. Talán nem mi vagyunk a legjobbak játékosállományt tekintve, de vagyunk olyan jók, hogy mindenkit legyőzhetünk és ez a legfontosabb" - fogalmazott Madaras Norbert.

A keret Kapusok: Gárdonyi András, Vogel Soma



Mezőnyjátékosok: Fekete Gergő, Jannisz Funtulisz, Jansik Szilárd, Mezei Tamás, Német Toni, Nicolas Constantin-Bicari, Nikola Jaksic, Nyíri Balázs, Pohl Zoltán, Sedlmayer Tamás, Vámos Márton, Varga Dénes, Vigvári Vendel, Zalánki Gergő



Szakmai stáb: Varga Zsolt (vezetőedző), Nyéki Balázs (másodedző), Katona Norbert (technikai vezető)

Nyitókép: MTI/Zih Zsolt