A klub 245 millió forintot költhet a fennálló tartozás konszolidálására, míg 55 milliót sportszakmai feladatok ellátásra. A döntésre azért került sor, mert a kabinet elkötelezett a magyar sport értékeinek megtartásában, a vízilabda pedig Eger sikersportága – derült ki az Emmi sportállamtitkárságának pénteki közleményéből.

A kormány döntésével pont kerülhet a múltra, és elkezdődhet a jövő felépítése – fogalmazott az InfoRádiónak Szécsi Zoltán, aki egyúttal a köszönetét is kifejezte. Elmondta: finanszírozás szempontjából az utánpótlás most rendben van, arról pedig, hogy a felnőtt csapat meddig nyújtózkodhat, a tárgyalások most kezdőnek a polgármesterrel, valamint a lehetséges szponzorokkal – tette hozzá az Egri Vízilabda Kft. ügyvezető elnöke.

Mint azt kifejtette: a 300 millió forintos állami támogatás nagyobbik része a kft. adósságkonszolidációjára megy, míg a kisebbik felét az utánpótlás kapta a többletfeladatok ellátására; jellemezően az egri létesítményeket szeretnék úgy hasznosítani, hogy azoknak nemzetközileg nagy hírverése legyen, mind a sportág, mind a város szempontjából, tette hozzá.

Városi támogatás kell még az OB I-es induláshoz

Szécsi Zoltán reményét fejezte ki az OB I-es indulásra, amire a felnőtt csapatot, amennyiben a város támogatását élvezni fogják, alkalmasnak is látja. Úgy véli, miután szakmailag nem látható az a hatalmas különbség például a majdani ötödik és tizenharmadik helyezett között, reális lehet számukra a középmezőny elérése. Lényegesnek nevezte, hogy Egerben mindig egy olyan gárda legyen, amire az adott évben van pénz.

A keretre kitérve megjegyezte, miután Hosnyánszky Norbert, ahogyan Decker Ádám is már korábban jelezték távozásukat, így az egri vízilabdaklubot ért „kellemetlenség” ellenére is sor került volna egy karcsúsításra, fiatalításra, és egy szakmai „két lépést hátrára”. Ugyanakkor, folytatta, az elmúlt másfél év alatt sikerült annyira átlátnia a finanszírozási lehetőségeket, hogy annak fényében

egy nagyon jó és minél szélesebb utánpótlásbázisra épülő, masszív, stabil középcsapat lehetnek, egy-egy jobb játékossal.

Egy majdani "szponzori fellángolásnak" köszönhetően pedig újra elérhető lesz a top 3 is. Emlékeztetett: egyedülálló az, hogy az Eger 2004-től 2020-ig folyamatosan a legjobb négy között szerepelt.

Egyetértett, hogy egy alulról építkező, hosszú távon fenntartható pályára állítási időszak előtt állnak, amiben nagyban számít Biros Péter szakmai segítségére az összes csapatuk esetében.

Előzmények Szécsi Zoltán olimpiai bajnok, az egri vízilabdacsapatot működtető Egri Vízilabda Kft. ügyvezető elnöke múlt hétfőn jelentette be , hogy a Kft. fizetésképtelenné vált, többek között a korábban minden év április 15-éig beérkező városi támogatás elmaradása miatt. Szécsi akkor elmondta, március 31-ével minden játékosuk szerződését megszüntették, az építkezést pedig „nulláról vagy mínuszból” kell elkezdeniük. Az egri vízilabdacsapat háromszor nyert bajnokságot és négyszer Magyar Kupát. Az együttes idén bejutott az Eurokupa elődöntőjébe, ám a magyar és a kontinentális szövetség is befejezettnek nyilvánította minden versenysorozatát a koronavírus-járvány miatt.

Nyitókép: Komka Péter