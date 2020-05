Egri vízilabda: már van ok a mosolyra, de még nem lehet hátradőlni

Az eseményen elhangzott: az elmúlt hetek nehézségei után most már

sokkal mosolygósabb hangulatban lehet beszélni a vizes sportág jövőjéről

a megyeszékhelyen. A lényegi változás annak köszönhető, hogy a kormány 300 millió forintos azonnali támogatásban részesítette a fizetésképtelenné vált egyesületet. Az összeg már meg is érkezett, az egri klub pedig azonnal teljesítette a fennálló kötelezettségeit, azaz fizetett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak. Ezután azonban még nem lehet hátradőlni, a jövőben is nagy munka vár mindenkire, aki az egri póló sikeréért dolgozik – tudósított a Heol.hu.

Szécsi Zoltán ügyvezető elnök emlékeztetett, a mostani nehéz helyzetet az Egri Vízilabda Klub előző vezetése idézte elő. Emiatt történhetett meg, hogy az egyesületben a mai napig zajlanak a jogi és pénzügyi átvilágítások. A háromszoros olimpiai bajnok ígéretet tett arra, hogy

Egernek a jövőben mindig olyan csapata lesz, amelyet képes lesz eltartani.

Ezt pedig elsősorban a saját utánpótlásbázisukra támaszkodva kívánják majd elérni.

Szabó Tünde köszönetet mondott a vízilabdásoknak, hogy az elmúlt években annyi örömöt, büszke pillanatot szereztek az országnak. A sportért felelős államtitkár kiemelte: nemcsak akkor kell ott állni egy klub mögött, amikor szállítja a sikereket, hanem akkor is, amikor nehéz időket kénytelen átélni. Szerint a legfontosabb, hogy egy újratervezés mellett folytatódhasson a munka.

Nyitrai Zsolt arra is kitért, hogy kétségtelen, hogy az elmúlt években történtek anomáliák a pólóklub életében, azonban most kíváncsian várják a vizsgálatok eredményeit. Eger és térsége országgyűlési képviselője azt is hozzátette, fontos lenne, hogy ha már a kormány mentőövet dobott a klubnak, akkor az önkormányzat is igyekezzen hasonlóan cselekedni.

Nyitókép: MTI/Komka Péter