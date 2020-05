Bejelentette visszavonulását a 26-szoros magyar válogatott futballista

Komlótól Dániáig A komlói születésű (1989. január 9.) játékos a helyi és a pécsi Góliátban játszott pályafutása elején, majd a Pécsi MFC korosztályos csapatából került Újpestre. A lila-fehérek színeiben mutatkozott be az NB I-ben, 2006. április 22-én, a Bp. Honvéd elleni találkozón. Abban a szezonban nem játszott több bajnokin, de aztán a következő négy mindegyikében húsznál több találkozón szerepelt. 2007 decemberében próbajátékon járt a londoni West Ham Unitednél, de a klubok nem tudtak megállapodásra jutni a szerződtetésével kapcsolatban. Bekerült a korosztályos válogatottakba is, 2008-ban Európa-bajnoki negyedik lett az U19-es válogatottal Csehországban, majd 2009-ben bronzérmet nyert az Egervári Sándor irányította junior-válogatottal az egyiptomi korosztályos világbajnokságon. 2010 nyarán a norvég élvonalban szereplő SK Brann együtteséhez igazolt. Eleinte kölcsönjátékosként szerepelt a bergeni együttesben, majd klubja meg is vásárolta az Újpesttől. Norvégiai karrierje legnagyobb sikere, hogy 2011-ben kupadöntőt játszhatott csapatával. Korcsmár Zsolt ugyan gólt szerzett a fináléban, de a serleget 2-1-es győzelmével az Aalesund hódította el. Utóbb játszott a Greuther Fürthben (2013–2016), a Vasasban (2016–2017), végül a dán Midtjyllandban (2017–2020), amellyel dán bajnok és Dán Kupa-győztes is lett. Az A-válogatottban 2011. augusztus 10-én, Izland ellen mutatkozott be, egyébként Koman Vladimir és Németh Krisztián után harmadikként a junior-vb bronzérmesei közül. Csak a tizedik találkozóján szerepelt először vesztes csapatban. 2017 őszén, a Costa Rica elleni meccsen játszott utoljára a nemzeti tizenegyben.

„Úgy érzem, elérkeztem ahhoz a ponthoz, amikor meg kell húzni egy határt. Az elmúlt másfél évben folyamatosan sérüléssel bajlódom. A legutóbbi porcműtétem után, ami alig két hete volt, ugyan biztatott az orvos, hogy még tudnék futballozni néhány idényt, de nem akarom, hogy egy-két év miatt aztán az életem hátralévő részében fájdalmakkal kelljen élnem. Másrészt a Midtjyllandnál lejárt a szerződésem, ilyen állapotban pedig nem tudnám nyugodt szívvel azt mondani egy másik klubnak, hogy itt vagyok, számíthattok rám” – indokolta a döntését.

Ugyanakkor azt nem zárta ki, hogy alacsonyabb osztályban esetleg pályára lépjen még: „Alacsonyabb osztályban még el tudom képzelni magam, de úgy érzem, a profi pályafutásomnak itt a vége. Talán így, hogy a járványhelyzet miatt hetekig egyedül kellett edzenem, kicsit könnyebb is az elválás. Nehezebb lett volna úgy, ha nap mint nap látom, ahogy a többiek dolgoznak, én pedig nem mehetek közéjük.”

Röviden összefoglalta klubpályafutása legfontosabb pontjait: „Komlón kezdtem serdülőként, majd Pécsről kerültem Újpestre tizenhárom évesen, ami akkor óriási ugrás volt számomra. Onnan az utánpótlásból kikerülni, és eljutni a felnőttcsapatig olyan válogatott játékosok közé, mint Erős Károly vagy Kovács Zoltán, hatalmas motivációt jelentett. Az Újpesttel vívott nemzetközi meccsek is kellettek ahhoz, hogy külföldre kerülhessek. Aztán a Brannban sokat fejlődtem, Bergenben ismertem meg a páromat, onnan lettem válogatott, majd kipróbálhattam magam Németországban is, ahol jött a szerencsétlen sérülés. Szívesen mentem a Vasashoz is, mert éreztem, hogy bíznak bennem, és hittem abban, hogy esetleg visszakerülhetek a válogatottba. Utóbbi akkor nem sikerült, ellenben a Vasasnál remek időszakot tölthettem, hiszen előbb bennmaradtunk az NB I-ben, a következő idényben pedig bronzérmesek lettünk, és kupadöntőt játszottunk a Fradival. Majd következett a Midtjylland, amely pályafutásom legerősebb csapata volt, és az első idényemet, amelyben bajnokok lettünk, sérülések nélkül, alapemberként tudtam végigjátszani, majd a következő idényben kupagyőztesek is lettünk.”

A címeres mezben játszott mérkőzéseinek mérlegét is megvonta: „A sérüléseim a válogatottságra is kihatottak. Dárdai Pálnál például csak az első meccsén játszottam, Románia ellen, pedig utána is kaptam meghívót, ám nem tudtam rendelkezésre állni. A 2016-os Eb előtt is bekerültem Bernd Storck bő keretébe, de akkor is adódott egy kisebb problémám. Ami egyértelműen pozitív emlék, az a 2009-es, számunkra bronzéremmel záruló U20-as világbajnokság, melynek minden meccsére jó érzéssel gondolok vissza.”

A 31 éves Korcsmár Zsolt a családjával visszaköltözött Norvégiába, egyelőre ott tervezik életüket. Beszélt arról is, hogy Magyarországon fog jelentkezni az edzőképzésre, szeretnék kezdetben gyerekekkel dolgozni.