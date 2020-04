A FIFA főorvosa nem rendezne meccseket szeptemberig

A Guardian emlékeztet arra, hogy a brit kormány a hét elején megerősítette, hogy „a lehető leghamarabb” szeretné folytatni a Premier League-et, természetesen a legteljesebb mértékben szem előtt tartva az egészségügyi szempontokat. Az érdekelt klubok pénteken, május első napján újra tárgyalnak majd, ezen a megbeszélésen számos kérdés napirendre kerül.

Több klub is aggódik a szurkolók a stadionon kívüli gyülekezése miatt, valamint megoldást kell találni olyan fontos kérdésekre, mint például a lejáró szerződések kérdése, a szükséges tesztelések száma, s a semleges pályán játszott mérkőzések problémája.

A pénteki ülés kulcsfontosságú a kérdések tisztázásában. A klubok egyelőre sötétben tapogatóznak, de mindenképpen szeretnének előre lépni, hogy megtalálják az utat a június közepére remélt folytatáshoz.

Felvetődött, hogy hogyan lehet kikerülni, hogy – ha már zárt kapus mérkőzéseket rendeznek, a szurkolók kizárásával –, hogy a rajongók egy része egy-egy lakásban összejöjjön, nem ügyelve az egészségügyi előírásokra. Vagy azt, hogy a semleges helyszínre kiírt mérkőzés(ek)re elutazzanak. Kérdés, hogy az idény végének közeledtével hogyan tudják megakadályozni a közös ünnepléseket, de akadt olyan klubvezető is, hogy hogyan lehet majd megtiltani, hogy az emberek a parkokban futballozzanak, ha már a televízióban is közvetítenek mérkőzéseket. Akad olyan klub, amely szerint a szurkolók is tartanak az újrakezdéstől.

Indokolja a félelmet, hogy Michel d’Hooghe, a FIFA orvosi bizottságának vezetője is úgy nyilatkozott, hogy a futballmérkőzéseket legkorábban szeptember elején lehetne folytatni. A neves belga orvos amellett foglalt állást, hogy biztonságosabb lenne a 2019–2020-as idény minden hátralévő mérkőzését lefújni, s a szeptemberi folytatásra koncentrálni.

Abban az esetben, ha nem tudnák folytatni az idényt, a Premier League klubjai átlagosan 40 millió fontos (nagyjából 16 milliárd forintos) veszteséget szenvednének. Ha befejeződik az idény, de zárt kapus mérkőzésekkel – ennél jobb opció nem létezik –, „csak” tízmillió fontot buknak.

