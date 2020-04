Mikler Roland: a BL-döntés messze van a fair play-től

Elvették azt a lehetőséget, amiért egész évben küzdöttünk, úgy, hogy nem tehetünk arról, hogy nem küzdhettünk tovább a final fourért. Úgy látszik, hogy csak az önös érdekek számítanak, és a többi csapat nem igazán - mondta az InfoRádiónak Mikler Roland, a Szeged férfi kézilabdacsapatának kapusa. Szerinte "ha a fair play szellemében élünk, ahogy azt sokszor hangoztatták, akkor vagy minden mérkőzést játsszanak le, vagy egyiket sem.

Ez viszont nagyon-nagyon messze van a fair play-től, azok a csapatok, amelyek az első és második helyen vannak a csoportban örülhetnek, a többiek meg nem számítanak"

- mondta a sportoló. Számára elfogadhatóbb lett volna, ha az európai szövetség vagy törli az egész idényt, vagy azt kellett volna, hogy ha már meg kell tartani az előző szezon négyes döntőjét, akkor játsszák le az összes mérkőzést. "Ha pedig beteszik december végére, akkor találjanak arra is időpontot, amikor le lehet játszani az előző szezont - ha már annyira az előző szezont akarjuk lejátszani" - tette hozzá Mikler Roland.

"De így én egyáltalán nem érzem korrektnek, és tényleg csak azt gondolom, hogy a pénz beszélt ebben a történetben" - jegyezte meg a sportoló.

Szavai szerint neki egyáltalán nem áll össze az, hogy miközben decemberben megkezdődik az új BL-idény, közben még az előző szezon négyes döntőjét is le kell játszani december legvégén.

"Ráadásul azok a csapatok, amelyek ott vannak és azok a játékosok, akik azokból a csapatokból eligazoltak - nálunk is van ilyen -, azok szomorkodhatnak, azok a játékosok pedig, akik a döntős csapatokba igazolnak, semmit nem tettek meg azért, hogy ott lehessenek a final fourban, és mégis ott vannak" - mondta Mikler Roland. Példaként erre a pikáns helyzetre a Párizsból a Kiel-be igazoló Sander Sagosent említette, aki érdekes helyzetbe kerülhet, ha úgy alakul, hogy az új csapatával megveri a Párizst. Hozzátette, hogy most tényleg az indulat beszél belőle, és nem is érti az egész helyzetet.

A döntő helyszínével kapcsolatban elmondta, hogy az EHF-nek hosszútávú szerződése van a Köln Arénával, ezért ez gyakorlatilag fix volt. "Nyilván Németország volt a legalkalmasabb arra, hogy egy kézilabdamérkőzést megrendezzenek, hiszen ott tud összejönni húszezer ember egy ilyen sportrendezvényre, úgyhogy a helyszín szerintem nem volt kérdés" - tette hozzá.

A januári, egyiptomi férfi kézilabda-világbajnoksággal kapcsolatban elmondta, hogy "mondjuk úgy, hogy örülök neki, és nagyon-nagy dolog, hogy világbajnokságon ott lehet a csapat". A magyar válogatott ugyanis selejtező lejátszása nélkül kijutott a vb-re az előző Európa-bajnokságon elért helyezése alapján.

"Most annyira motoszkálnak bennem ezek a Bajnokok Ligájával kapcsolatos indulatok, hogy nem tud enyhíteni most a mérgemen ez a jó hír. De persze örülünk neki és szuper dolog"

- tette hozzá Mikler Roland. Szavai szerint ekkor még nem annyira túlterheltek a BL miatt a játékosok, dacára annak, hogy BL négyes döntő után két héttel rendezik meg, mert egyébként is készülnének a válogatottak a világbajnokságra. Inkább a válogatottak számára lesz nehéz a helyzet, mert karácsony előtt is és után is értékes napokat veszthetnek a közös felkészülési időszakból, ami rányomhatja a bélyegét a világbajnokságra.

Nyitókép: MTI/EPA/Focke Strangmann