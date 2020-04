Egzotikus élmények várnak a magyar sportfogadókra

A fehérorosz labdarúgó-bajnokság mellett többek között tajvani kosárlabdára vagy orosz és ukrán asztalitenisz-mérkőzésekre lehet fogadni a koronavírus-járvány okozta megváltozott körülmények között – közölte az InfoRádióval a Szerencsejáték Zrt.

Békeidőben azokat az eseményeket keresi a vállalat, amely érdekelheti a magyar fogadókat, tehát a magyar érdekeltségű események, illetve azok a külföldiek, amelyeket követni lehet a hazai médiumokban. A helyzet azonban a járvány miatt megváltozott, keresni kell egyáltalán az eseményeket, így olyanok vannak a tétlapokon, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Ebből az aspektusból nézve nagy szerencse volt, hogy

a fehérorosz labdarúgó-bajnokság nem állt le; egy közelmúltbeli rangadót többen is láttak, mint a legutóbbi El Clásicót.

A leállás napjaiban volt, hogy óráról órára kellett felfüggeszteni a fogadás lehetőségét, határkő volt ebben a török sportélet leállása, onnantól jöttek a már fent megemlített, egzotikusnak tűnő események.

Az elmúlt két hét aztán már kiegyensúlyozott viszonyokat eredményezett, a fehérorosz foci mellett a nicaraguai és a tádzsik labdarúgás eseményei miatt is lehet izgulniuk a magyar fogadóknak; ami a sportvilágban elérhető és megbízható információt lehet róla szerezni, plusz még különböző eszközökkel az is garantálható, hogy a sport integritása ne kerüljön veszélybe, azokkal most foglalkozik a Szerencsejáték Zrt.

Az asztalitenisz egyébként például újnak számít a kínálatban, de "jól fogadható", mert rövidek a meccsek, egymás után jönnek, és így többet lehet beszélni a magyarok szerepléséről is. És hát ebben a sportágban van jelenleg a legtöbb fogadható mérkőzés – Oroszországban, Ukrajnában.

A Szerencsejáték Zrt. szerencséje még, hogy az emberek javarészt otthon vannak, így több idejük, energiájuk fordulhat az online sportfogadásokra, mérkőzések követésére, tippelésre, és olyanok is regisztrálnak erre a lehetőségre, akik korábban idegenkedtek a műfajtól, még úgy is, hogy a Premier League egy-egy óriási meccse helyett a tajvani kosárlabda van az "étlapon".

