Rendhagyó módon tart közgyűlést az MLSZ

A koronavírus-járvány miatt a kormány Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A kormányrendelet értelmében a közgyűlés személyes jelenlét mellett nem tartható meg, de lehetőség van elektronikus formában megtartani azt. Az MLSZ elnöksége ezért úgy határozott, a közgyűlésre elektronikus formában kerül sor április 21-én délelőtt.

A szövetséget 2010 óta vezető Csányi Sándor lesz az egyetlen elnökjelölt a közgyűlésen, és ugyanarra a kilenc személyre érkezett jelölés az elnökségi tagságra, akik eddig is az elnökség tagjai voltak. Ha a küldöttek ismét megválasztják őket, akkor Csányi Sándor mellett Anthony Radev, Balogh Gabriella, Bánki Erik, Berzi Sándor, Dankó Béla, Garancsi István, Nyilasi Tibor és Török Gábor is folytathatja a munkát az MLSZ elnökségében. A jelölések alapján ugyancsak változatlan összetételű maradhat a felügyelő bizottság is.

A napirendi pontok megnézhetők az MLSZ oldalán.

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán