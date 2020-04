Elhunyt a Chicago legendája

A kiváló védőt háromszor választották be az All Star-válogatottba, az 1968/69-es idényben csapatkapitányként 50 gólpasszt adott, ami akkor rekordnak számított a posztján.

Érdekesség, hogy Stapleton játszott a másik, akkor még létező nagy ligában (World Hockey Association), ahol ugyancsak bekerült az All Star-csapatba. A WHA Hírességek Csarnokába az elsők között választották be. A kanadai válogatottban is játszhatott, még pedig az 1972-es és 1974-es Kanada-Szovjetunió nyolc-nyolc találkozóból álló sorozaton.

Karrierje során 635 NHL-mérkőzésen 43 gólt és 294 gólpasszt jegyzett, a WHA-ban pedig 372 találkozón 27 gól és 212 gólpassz volt a mérlege.

The Blackhawks express our deepest sympathies to the family, friends and teammates of Pat Stapleton, who passed away last night.



As a former team captain and member of the Blackhawks Alumni Association, Stapleton’s contributions to the organization will forever be remembered. pic.twitter.com/LJK0wh0ee6