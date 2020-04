Milák Kristóf: "enyhe pofára esés" az olimpia elhalasztása

Külföldi edzőtáborukból hazaérkezve a magyar úszók – a kéthetes karantén után – hétfőn biztosan közelgő idei világesemény nélkül folytathatják a medencés edzéseket, ha tudják: a tokiói olimpia csak jövőre lesz, a budapesti Eb-t pedig szintén elhalasztották, bár a szervezők nagyon szeretnék, ha a nyár legvégén megrendezhetnék – persze a koronavírus közbeszólhat.

Milák Kristóf, a Honvéd 20 éves klasszisa – világbajnok, világcsúcstartó – jó döntésnek tartja az olimpia elhalasztását, és szerinte jól is fog tudni alkalmazkodni hozzá.

"A Honvédban lehetőségem nyílt rá, hogy az edzőtermi felkészülést végezzem, ami nagyon jó.

Magamtól is megcsinálnám otthon, de azért nagyon jó, hogy nem az 1-2 fokokban, a havazásban kell futnom"

– fogalmazott a klub Facebook-oldalának adott interjújában az úszó. Az olimpia halasztását "enyhe pofára esésnek" nevezte, de nagyon várja már azokat a döntéseket, amelyekhez lehet végre alkalmazkodni.

Edzője, Selmeczi Attila az InfoRádióban azt mondta, az olimpia halasztásának hírét a koronavírus-helyzet ismeretében megnyugvással vették tudomásul.

"A leghelyesebb döntés született, tetszik, nem tetszik, mindenkinek el kell ezt fogadni. Kristóf nevében is mondhatom, beletörődtünk, elfogadtuk" – fogalmazott. Selmeczi Attila azért "mindent erre az évre tett fel", november óta kilenc teljes hét edzőtáborban voltak Milák Kristóffal, ami igen hosszú idő távol a családtól, mindentől.

Épp az edzőtáborokat értékelve Milák Kristóf úgy fogalmazott, azok nagyon jól sikerültek, és már nagyon várta a márciusi országos bajnokságot, amikor a koronavírus-járvány közbeszólt. A 2021-es nyár érdekesnek tűnik abból a szempontból, hogy összezsúfolódhat a sportnaptár,

a fukuokai vizes-világbajnokságot például nagy valószínűséggel "üti" az olimpia,

a kettőt megrendezni Selmeczi Attila szerint "képtelenség", azt tudja elképzelni, hogy a világbajnokságot előre hozzák kora tavaszra, március közepére, ennek viszont legfőképp szervezési akadályai lehetnek, ugyanis Fukuoka ugyanúgy Japánban van, mint Tokió. A gordiuszi csomót átvágva szerinte még az is lehet, hogy a vb egyszerűen elmarad.

Milák Kristóf ezzel szemben úgy gondolja, a világbajnokságot is halasztani fogják.

Csakhogy (lett) volna még Budapesten egy Európa-bajnokság is, idén májusban, aminek szintén helyet kell találni a versenynaptárban, az európai szakszövetség már talált is neki egy "lyukat" augusztus végén. A versenyző szerint a pótidőpont nem annyira ideális, mert a ciklusokat figyelembe véve épp akkor jönne egy rövid pihenő – ráadásul akkor "az egész nyarat végig kéne dolgozni" –, az edző szerint viszont jó lehet ez, hiszen Milák Kristóf nagyon szeret a magyar közönség előtt versenyezni, miként ezt 2017-ben a Duna Arénában bizonyította is egy vb-ezüsttel.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás