Újabb esetek - beronthatott az úszósportba a koronavírus

Mint az Infostart beszámolt róla, külföldi edzőtábora után hazatérve a világbajnok pillangóúszó Kapás Boglárka - a felkészülés hazai folytatása érdekében - koronavírus-tesztekem esett át. Az első negatív volt, a második pozitív, így hosszú ideig uszoda közelébe sem mehet.

Kapás Boglárka után a vb-bronzérmes gyorsúszó Kozma Dominik is közösségi oldalán jelentette be, hogy pozitív lett a tesztje - neki sem az első, hanem csak a második -, de a Nemzeti Sport úgy tudja, tucatnál is több úszó van a fertőzöttek között, sőt, edzők is találhatók a fertőzöttek között.

A Magyar Úszó Szövetség az elmúlt napokban öt uszodában tette lehetővé a válogatott sportolók számára, hogy folytassák a felkészülést, de csak azoknak, akiknek van két negatív teszteredményük, és az uszodán kívül sehová nem mennek.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI Fotó: Illyés Tibor