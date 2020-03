Koronavírus – Fucsovics Márton meglepő javaslattal állt elő

A teniszezők hathetes kényszerszünetéből egy már letelt, de ténylegesen nem kerültünk közelebb a folytatáshoz. A sportágon belül soha nem látott helyzet vár a sportolókra, hiszen jelen állás szerint sem pénzdíj, sem pedig meccsek nincsenek, de már az edzések lehetősége is bonyolódik. A DIGI Sport híradójának nyilatkozó Fucsovics Márton részletezte a saját terveit.

„Egy nagyon speciális helyzet, ami most fennáll, az edzőimmel leültünk, és átbeszéltük a továbbiakat, illetve próbáltuk megtervezni a következő pár hetet. Nem volt egyszerű, a következő egy-két hétben próbálunk egy kicsit lazábban szinten tartani, és utána egy három-négyhetes kemény felkészülést fogunk elvégezni. Nehéz lesz utazgatni, nehéz lesz partnereket találni, lehet, hogy be fognak zárni a teniszklubok is, de ne menjünk ebbe most bele, de nehéz lesz megtervezni ezt a pár hetet” – mondta a Sport24-nek a világranglista-83. Fucsovics Márton.

Ha újraindul a teniszélet, Fucsovics azonnal készen áll majd a startra. „Ahogy el lehet kezdeni, én rögtön fogok játszani. Most az első verseny, ami lehetséges, az a müncheni 250-es torna, majd utána rögtön Madrid és Róma következne, de ugye ebben a két városban, két országban a legrosszabb a helyzet, úgyhogy még ez is kérdőjel.”

Az egyik legfőbb kérdés a teniszezőknél, hogy mi lesz a ranglistapontokkal, hiszen, például az Indian Wells-i megvédendő egységek levonásra kerültek. „Minden nap kapok tájékoztatást az ATP-től, de még mindig azt írják, hogy tárgyalás alatt van ez a dolog. Szerintem az lenne a legjobb, ha valamilyen módon befagyasztanák a ranglistát, és senki nem veszítene a pontjából. Egy évben 18 verseny számít be a pontozásba, lehet, ezt ki kellene tolni 24-re vagy 26-ra, és a tavalyi pontokat pedig jövőre kellene megvédeni.”

Az év végi Davis-kupa döntő megrendezése egyelőre nincs veszélyben, ahol majd először Magyarország is képviselteti magát. A csoportbeli ellenfeleink pedig Horvátország és Ausztrália lesznek, erről Köves Gábor korábban azt mondta: lehetne rosszabb is. „Egyetértek, az, hogy kijutottunk, egy óriási eredmény. Ha ilyen játékot mutatunk fel, mint az elmúlt pár Davis Kupa-meccsen, akkor bármi megtörténhet.”

