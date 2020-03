Mbappé vírustesztje negatív, de ő lesz az egyetlen néző Párizsban

Már napok óta ismert, hogy zárt kapuk mögött tartják meg a Paris Saint-Germain és a német csapat meccsét, amelyet a BVB 2-1-es előnyből kezd majd. Mindazonáltal nem lesz néma a stadion, a PSG egyik ultracsoportja, a Collectif Ulktras Paris jelezte, hogy ott kíván lenni a Parc des Princes környékén, számításai szerint 2-3000 fővel, hogy támogassa a csapatot. Egyelőre nem világos, hogy egyéb, nem sportszervezettől származó direktíva ezt nem húzza-e át. A klub, például, nem szervez nagykivetítős meccsnézést úgynevezett fan zónát kialakítva, mert tilos Franciaországban ezerfősnél nagyobb létszámú rendezvényt tartani. Elképzelhető, hogy erre tekintettel az ultrák két vagy akár három csoportban gyülekeznek.

Ami a játékosokat illeti, Meunier és Verratti kizárta magát a mai találkozóból a Dortmundban szerzett eltiltásával.

A L’Équipe összegyűjtötte, hogy a Paris Saint-Germain a története során ötödször fog zárt kapuk mögött mérkőzni, minden korábbinak szurkolók miatti fegyelmi büntetés volt az oka. Legutóbb 2010 tavaszán történt ilyen a párizsiakkal.

Az UEFA, a WHO, az Egészségügyi Világszervezet irányelveit követve, úgy rendelkezett, hogy ne legyen kézfogás a mérkőzés előtt a játékosok között, ez így lesz a Parc des Princes-ben és az Anfield Roadon is.

PSG–Borussia Dortmund Párizs, 21 óra (tv: Spíler2)

A várható kezdőcsapatok

PSG: Navas – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Kurzawa – Di María, Marquinhos, Gueye, Neymar – Cavani, Draxler

Borussia Dortmund: Bürki – Zagadou, Hummels, Piszczek – Hakimi, Can, Witsel, Guerreiro – Sancho, Haaland, Brandt

Jelen állás szerint Liverpoolban lehetnek nézők, Diego Simeone, a visszavágót 1-0-s előnyről kezdő Atlético Madrid argentin vezetőedzője nagyon sportszerűen azt mondta, örül a döntésnek, őket is támogatta saját közönségük, úgy igazságos, hogy a Liverpool is megkapja ezt a lehetőséget.

A koronavírus-járványban megbetegedettek száma Nagy-Britanniában is nő, már Nadine Dorries egészségügyi miniszter is házi karanténba került. Mindezek ellenére Liverpoolban jó a helyzet, így várhatóan legalább negyvenezer szurkoló előtt rendezik meg a találkozót. Jürgen Klopp mindenesetre felkészült arra is, hogy esetleg más döntés születik a hátralévő órákban: „Mindenki, aki ismer engem, az tudja, tisztában vagyok azzal, hogy léteznek fontosabb dolgok is a futballnál. Ha olyan döntés születik, hogy zárt kapuk mögött kell játszanunk, elfogadom.”

A német edző az első találkozóhoz képest sokkal több lövést ígért csapatától, de kiemelte, hogy a világ egyik legjobban védekező alakulata az ellenfél. Alisson Becker csipősérülése miatt nem védhet, ugyanakkor sokat jelenthet a Vörösöknek, hogy a csapatkapitány, a középpálya motorja, Jordan Henderson felépült, játékra kész.

Liverpool–Atlético Madrid Liverpool, 21 óra (tv: M4 Sport)

A várható kezdőcsapatok

Liverpool: Adrián – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Wijnaldum – Salah, Firmino, Mané Atlético Madrid: Oblak – Trippier, Szavics, Felipe, Renan Lodi – Saúl Ñíguez, Partey, Koke, Vitolo – João Félix, Correa

Nyitókép: MTI/EPA/Sascha Steinbach