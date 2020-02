Csoda Felcsúton: a kapus fejesével mentett pontot a Puskás

Még az FTC kapusaként Szűcs Lajos2004 októberében a Matáv Sopron ellen az Üllői úton szerzett utoljára hasonló golt, mint szerda este a Puskás Akadámia–DVTK meccsen Hegedüs Lajos, a hazaiak kapusa.

A mérkőzésen Knezevic megszerezte a vezetést a Puskás Akadémiának, de a Diósgyőr előbb tizenegyesből egyenlített (1–1), majd meg is fordította az állást. A játékidő végén a hátrányban lévő hazai csapat szöglethez jutott, és Hegedüs is előrehúzódott, hátha segíteni tud. Szerencséje is volt, de ha már elé pattant a labda, a kapuba fejelte, és ezzel egy pontot megmentett klubjának.

„Kapusként még nem szereztem gólt, büszke is vagyok rá. Nagyon remélem, hogy ez a különleges találat pluszenergiát is ad a csapatnak, ráadásul emberhátrányban egyenlítettünk az utolsó pillanatban, és ez katartikus élmény volt” – mondta a gólszertő a Nemzeti Sportnak.

Hegedüs Lajos rendhagyó gólja:

Nyitókép: Facebook