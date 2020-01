Megdöbbentő inzultus érte a Siófok idegenlégiós kézilabdázóját Debrecenben

Elszenvedte első hazai vereségét a 2019-2020-as női kézilabda-bajnokságban a DVSC, amely 39-30-ra kikapott a Siófoktól. A mérkőzést súlyos rasszista incidens zavarta meg, a hazai szurkolók majomhangot utánozva gyalázták a vendégek világ- és Európa-bajnok átlövőjét, Gnonsiane Niomblát - írja a 24.hu.

Tor Odvar Moen edzőt idézi a Siófok hivatalos honlapa, a norvég szakember azt mondta,

"nagyon elkeserített a szurkolói viselkedés és reakció, melyet a mérkőzés folyamán tapasztaltam a játékosaimmal szemben. Szeretném, ha a klub és a szövetség is megtenné a szükséges lépéseket, hogy ez ne fordulhasson elő soha többet."

A történtekről a francia válogatott játékos azt írta közösségi oldalán, hogy ilyen rasszista közönség előtt játszva még sohasem éltem át hasonlót. A L’Équipe meg is szólaltatta a balátlövőt, aki azt mondta, hogy már a bemelegítéstől kezdve ki volt téve a szurkolók gyalázkodásának. A játékos arra is panaszkodik, hogy noha szerinte mindenki hallott mindet, a játékvezetők is, senki sem tett lépéseket ennek orvoslására.

Tor Odvar Moen a sajtótájékoztatón azt mondta, kínos, hogy 2020-ban ilyen megtörténhet. A lap szerint a debreceni edző, Köstner Vilmos azt mondta, sajnálja a történteket, de szerinte nem történt rasszista cselekedet.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs