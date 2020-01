Vízilabda: ezzel a 13 fős kerettel vág neki Märcz Tamás az Eb-nek

A szövetség keddi közleménye szerint az utolsó szűkítésnél Nagy Ádám és Sedlmayer Tamás maradt ki az együttesből.

„Strukturális szempontokat is figyelembe vettünk, és a sok jó teljesítmény láttán végül, ha nem is volt könnyű, de így döntöttem” – indokolt Märcz Tamás, akinek tanítványai az elmúlt hétvégén megnyerték a világbajnok olaszok otthonában rendezett nemzetközi négyes tornát. Azon a viadalon nem ugrott vízbe kisebb sérülés miatt az olimpiai és világbajnok Hosnyánszky Norbert, akire viszont a kontinensviadalon már számít a stáb.

Az Eb-kerettel kapcsolatban a kapitány elmondta,

stabil csapat állt össze három fix védővel, és két olyan játékossal, aki adott esetben magas szintű védőmunkára is fogható. Hozzátette, vannak több poszton is bevethető játékosok,

mint például Erdélyi Balázs, Jansik Szilárd vagy éppen Hosnyánszky.

„Gyors a csapat, Olaszországban is jó megindulásokat láthattunk, aminek örültem, mert viszontláttam sokat az elmúlt időszak gyakorlásaiból. Az elmúlt egy-két esztendőben fizikálisan és tudás szinten is felerősödtünk az élmezőnyhöz, mindezt az Európa-bajnokságon szeretnénk igazolni. Nagyon kompakt, ütőképes a csapatunk, de még egyéni és csapatszinten is vannak előrelépési lehetőségeink. Az elkövetkezendő rövid időszakban még olyan munkát tudunk végezni, aminek az lesz a célja, hogy először a spanyolok ellen játszunk jól, stabilan, majd onnantól kezdve végig felfelé íveljen a formánk” – fűzte hozzá Märcz Tamás.

Az együttes szerdától folytatja a felkészülést, majd szombaton költözik be egy budapesti szállodába, ezen a napon a holland és a görög válogatottal tart közös edzést, illetve másnap a görögökkel elsősorban az emberelőny-emberhátrányos helyzeteket gyakorolja.

A magyar válogatott – amely kedden mutatkozik be az Eb-n – a spanyolokkal, a törökökkel és a máltaiakkal találkozik a Duna Arénában.

Az olimpiai kvalifikációs kontinensviadalon egy tokiói kvótát lehet szerezni, az európai csapatok közül az ötkarikás címvédő szerbek, a világbajnok olaszok, valamint a vb-ezüstérmes spanyolok indulása már biztos.

A magyar férfi vízilabda-válogatott kerete:

Kapusok: Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)

Mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hárai Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hosnyánszky Norbert (ZF-Eger), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Mezei Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Manhercz Krisztián (A-Híd OSC-Újbuda), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Varga Dénes (FTC-Telekom Waterpolo), Vámos Márton (FTC-Telekom Waterpolo), Zalánki Gergő (FTC-Telekom Waterpolo)

