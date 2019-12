Külföldről igazolt magyar játékost a Fradi

A legutóbb az Európa Liga-csoportkörös Luganóban játszó Vécsei Bálint a Ferencvárosba szerződött - adta hírül a fradi.hu. A 26 esztendős, a középpálya bármelyik részén bevethető futballista két svájci bronzérem és két EL-szereplés után, négy és fél évet követően tér haza Magyarországra.

A bemutatkozó videóban azt mondta, szeretne stabilan játszani a Ferencvárosban és szeretne visszakerülni a válogatottba. Az európai kupasorozatban is szeretne ott lenni, ez is motivációt jelentett számára a Fradiba igazoláshoz.

Pályafutás

Első klubja a kazincbarcikai KBSC volt, itt 10 és 15 éves kora között játszott, ezután a fővárosba került, amikor szerződtette a Budapest Honvéd.

A kispestieknél 17 évesen mutatkozott be az élvonalban. Első teljes felnőtt szezonjában nyolcszor lépett pályára az NB I-ben, és az EL-indulást jelentő negyedik helyen végzett a Honvéddal. Ezt követően stabil alapemberré vált, a következő években 25, 28, illetve 21 bajnokin szerepelt. A 2012/13-as idényben pedig bronzérmet nyert a kispestiekkel.

Vécseit 22 évesen leigazolta a Serie A-s Bologna, amely rögtön kölcsönadta őt az olasz harmadosztályú Leccének. Az együttessel harmadik lett csoportjában.

A 2016/17-es szezonban került a Luganóhoz, ahol első két szezonjában kölcsönben szerepelt, ezután a svájciak végleg is szerződtették a középpálya bármelyik részén bevethető labdarúgót. Vécsei a svájci bajnokságban folyamatosan játéklehetőséghez jutott: első idényében 19, aztán 24, az előző szezonban pedig 30 bajnokin szerepelt, ebből 29-szer kezdő volt.

A Luganóval a három teljes idény alatt kétszer is bronzérmes lett. Jól mutatja a svájci élvonal erejét, hogy ez mindkétszer automatikus Európa Liga-csoportkörös szereplést ért. Első EL-csoportkörös évében három mérkőzésen játszott, és a Steaua Bukarest (mai nevén FCSB) ellen pazar győztes gólt szerzett.

A jelenlegi szezonban a Fradihoz hasonlóan szintén játszhatott az EL-ben: a Dinamo Kijev ellen kétszer, a Malmö és a Köbenhavn ellen egyszer-egyszer lépett pályára. Ebből a négy meccsből a Lugano háromszor is pontot szerzett, igaz, a sok döntetlen miatt a továbbjutás nem jött össze. A bajnokságban 14-szer lépett pályára, és háromszor is eredményes volt. A Sion elleni bajnokinak ő volt a hőse, a 77. percben vezetőgólt szerzett, majd a hazai egyenlítés után a 92. percben a győztes gólt is meglőtte.

Vécsei Bálint korábban kétszer - Albánia és Kazahsztán ellen - játszhatott a felnőtt magyar válogatottban, a nemzeti csapat mindkétszer győzött.

