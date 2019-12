Kassai Viktor visszavonult - így indokolt

"Harmincéves játékvezetői pályafutást fejezek be, hogy új kihívások elé tekintsek. Húsz évet töltöttem a magyar élvonalban, a nemzetközi mérkőzéseken pedig lényegében minden összejött, amit célul tűzhettem ki. Három évtized hosszú idő. Úgy döntöttem, hogy kezdődjön egy új korszaka az életemnek. Nem szeretnék eltávolodni a labdarúgástól, a sportvezetésben képeztem magam az elmúlt időszakban, és bízom benne, hogy sikeres lehetek ezen a területen is" - idézte a magyar szövetség honlapja Kassait.

A 44 éves játékvezető egyúttal köszönetet mondott a szövetségnek, a vezetőknek, a pályatársaknak, akik segítettek, hiszen - megfogalmazása szerint - nélkülük nem érhette volna el a sikereket.

Kassai Viktorral együtt visszavonul asszisztens társa, Ring György is, aki az elmúlt évtizedek legsikeresebb magyar játékvezető-asszisztensének vallhatja magát. Asszisztensként Ring György 285 NB I-es találkozón működött közre, emellett pedig számtalan kiemelkedő nemzetközi mérkőzésnek is részese volt. A 2011-es BL-döntő mellett részt vett két Európa-bajnokságon és a 2016-os klubvilágbajnokságon is.

Hozzájárult a videóbíró használatához

A sportember karrierjének legnagyobb tévedése nagyban hozzájárult a gólvonal-technológia bevezetéséhez, mivel a 2012-es Európa-bajnokságon, a második mérkőzésén, az ukrán-angolon nem adta meg a hazaiak találatát, noha a labda túljutott a gólvonalon. Emiatt nem kapott újabb feladatot a tornán.

Kassai a hiba ellenére 2013-ban a BL-ben, 2016-ban pedig az Európa-ligában vezetett elődöntőt, utóbbi évben bíráskodhatott a kontinensviadalon is, ő kapta ráadásul a francia-román nyitómeccset, a döntőben pedig - akárcsak a BL-fináléban - negyedik játékvezetőként működött közre.

Kassai Viktor nevéhez több elsőség is fűződik

2011-ben addigi legrangosabb küldését kapta, május 28-án a Barcelona-Manchester United Bajnokok Ligája-döntő játékvezetője volt, ezzel 35 évesen minden idők legfiatalabb olyan játékvezetője lett, aki BL-döntőt dirigálhatott.

Ő lett az első játékvezető, aki 2016-ban – a klubvilágbajnokságon – igénybe vette az új technológia, a videóbíró segítségét.

A magyar élvonalban idén novemberben állított fel új játékvezetői rekordot, ekkor vezette 322. NB I-es mérkőzését.

Portré

Születési hely, idő: Tatabánya, 1975. szeptember 10.

Foglalkozása: kereskedelmi vezető

Játékvezetői vizsga helye, ideje: Bicske, 1990 júniusa

Első mérkőzése partjelzőként: Szárliget-Óbarok, 1990. június

Első mérkőzése játékvezetőként: Kecskéd-Vértessomló ifjúsági, 1991. október

Első felnőtt mérkőzése: Ászár-Császár, 1993. április 11.

Országos kerettagság kezdete: 1997 júliusa

Első NB I-es mérkőzése: Zalaegerszeg-BVSC, 1999. március 20.

Utolsó NB I-es mérkőzése: Debreceni VSC-Budapest Honvéd, 2019. december 7.

FIFA-kerettagság kezdete: 2003. január 1.

Első nemzetközi mérkőzése: Plovdiv-Kelet-Szlovákia, UEFA Regions Cup, 2000. október 24.

Utolsó nemzetközi mérkőzése: Atlético Madrid-Lokomotiv Moszkva, BL-csoportmérkőzés, 2019. december 11.

Nemzetközi tornák:

2005: U19-es Európa-bajnokság, Észak-Írország

2007: U20-as világbajnokság, Kanada

2008: Európa-bajnokság, Ausztria és Svájc (tartalékként)

2008: olimpia, Peking, ő volt a döntő játékvezetője

2009: U17-es világbajnokság, Nigéria

2010: világbajnokság, Dél-afrikai Köztársaság. A csoportkörben a Brazília-Koreai NDK és az Uruguay-Mexikó találkozókat, a nyolcaddöntőben a Ghána-Egyesült Államok, az elődöntőben a Spanyolország-Németország mérkőzést vezette.

2011: Bajnokok Ligája-döntő

2012: Bajnokok Ligája-elődöntő

2012: Európa-bajnokság, Lengyelország és Ukrajna. A csoportkörben a Spanyolország-Olaszország és az Ukrajna-Anglia meccset vezette, utóbbin nem adta meg a hazaiak gólját - noha a labda túljutott a gólvonalon -, emiatt nem kapott újabb feladatot.

2013: Bajnokok Ligája-elődöntő

2013: U20-as világbajnokság, Törökország

2016: A Bajnokok Ligája-döntőben negyedik bíróként tevékenykedett, a franciaországi Európa-bajnokságon pedig ő vezette a Franciaország-Románia nyitómérkőzést, továbbá az olasz-svéd csoporttalálkozót és a német-olasz negyeddöntőt, a döntőben pedig negyedik bíróként működött közre.

2016: Európa Liga-elődöntő

2016: FIFA klubvilágbajnokság-elődöntő

2017: U20-as világbajnokság, Koreai Köztársaság

Elismerés:

A világ legjobb játékvezetője (IFFHS, 2011)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt