Carlo Ancelotti végre nyert, és azonnal megbukott

Lenyűgöző a hivatalos kommünikék nyelvezete és „pc” világa. Miután Aurelio De Laurentiis, az SSC Napoli elnöke a Genk elleni 4-0-s győzelem és a Bajnokok Ligája-továbbjutás után két órával menesztette Carlo Ancelottit, a világ egyik legeredményesebb aktív klubedzőjét, az erről szóló nyilatkozat utolsó mondatában ez szerepet:

"A barátság és a kölcsönös tisztelet a klubelnök Aurelio De Laurentiis és Carlo Ancelotti között sértetlen marad."

Ancelotti helyzete már hetek óta bizonytalan volt, miután a Napoli október vége óta nem tudott meccset nyerni, s a középmezőnybe csúszott vissza az olasz bajnokságban. A klubelnök elégedetlen volt a játékosokkal is, a csapatkapitányát, Lorenzo Insignét százmillió forintnak megfelelő összegre büntette, benne látva az ellene szított „lázadás” és az utasításai negligálásáig vezető ellenlépések főkolomposát, de tudni lehetett, a szakmai stábot is kritizálja.

Nyilvánvaló volt, hogy Ancelotti nem Nápolyból fog nyugdíjba menni, ezért is vetődött fel a két, nemrégiben menedzserét elküldő angol klubnál, az Arsenalnál és az Evertonnál, hogy a korábban a Premier League-ben a Chelsea-nél bajnoki címet és FA-kupát is nyerő olasz edző lehet a kiszemelt utód.

Ancelotti maga sem tudta – legalábbis a nyilvánosság számára –, hogyan alakul majd a sorsa, a Genk elleni, kedd esti 4-0-ra megnyert BL-mérkőzés után, miután a csapat, ellentétben Ancelotti első, a klubnál töltött idényével, bejutott a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjébe, még azt mondta, hogy

szerdán beszélni fog a klubelnökkel, akkor már világosabb lesz a kép. Aztán néhány perccel a találkozó után megjelent a menesztésről szóló hivatalos közlemény.

Egyébként a BL-meccset követő sajtótájékoztatón Ancelotti beszélt újságírói kérdésre arról is, hogy nem teljesen azonos a helyzet a münchenivel, két évvel ezelőtt, a Bayernnél, a menesztése előtt több játékossal is akadt gondja, s a vezetőkkel is más természetű problémák támadtak. Nápolyban „pusztán” arról volt szó, hogy a csapat nem tudott képességeihez méltón szerepelni.

Ancelottit tavaly májusban nevezték ki a Napoli vezetőedzőjének, a klub három évre szóló szerződést kötött vele. Az együttes szereplése azonban csalódás a 2019-20-as bajnoki idényben: 15 fordulóban mindössze 21 pontot szerzett, amellyel jelenleg a hetedik helyen áll a tabellán, 17 pontos hátrányban az éllovas Internazionaléval szemben.

Carlo Ancelotti a kétezres évek egyik legsikeresebb edzője, aki az elmúlt szűk két évtizedben az AC Milan, a Chelsea, a Paris Saint-Germain, a Real Madrid, a Bayern München és a Napoli élén állt. Mindegyik állomáshelye közül a legutóbbin volt a legalacsonyabb a győzelmi mutatója, 52,05 százalék, a legmagasabb pedig a Real Madridnál, ahol majdnem 75 százalékot ért el. Háromszor is megnyerte a Bajnokok Ligáját, s a spanyol kivételével minden ligában bajnoki címet szerzett, Angliában például első idényében duplázott, bajnok és kupagyőztes lett. Talán ez utóbbi eredménysor is az oka, hogy az Arsenal és az Everton is érdeklődik a szerződtetése iránt.

Nápolyban szinte biztosan Gennaro Gattuso, korábbi milánói játékosa lesz az utóda,

várhatóan szerda délután be is jelenti a klub a szerződtetését. Egyébként elhalasztották a 2020-as klubnaptár mai bemutatóját – abban ugyanis még Ancelotti szerepel, ki kell cserélni a képét. Várhatóan Gattusóéra.

