Nem lesz vége egyhamar a rövid pályás gyorskorcsolyás balhénak

Kínában járva reptéri bosszankodásának meggondolatlan poszttal adott hangot az olimpiai bajnok rövid pályás gyorskorcsolyázó Burján Csaba. A posztot ("F.cking China") később törölte és bocsánatot is kért az "aranypengések" kínai edzőjétől, Csang Csingtől, közismert nevén Linától. A történetnek azonban - mint az a Bors cikkéből kiderül - nem lesz egyhamar vége.

"Nem tudom tolerálni, hogy egy magyar gyorskorcsolyázó, aki ráadásul olimpiai bajnok is, rasszista megjegyzést tegyen Kínára. Felajánlottam a lemondásomat" - nyilatkozta feldúltan Lina a kínai CGTN televíziónak. Lemondását azonban a magyar szövetség nem fogadta el, sokkal inkább marasztalja őt, Bánhidi Ákos edző-csapatvezető pedig úgy döntött, átmenetileg száműzi a csapattól Burján Csabát, a szövetség pedig fegyelmi eljárást is indít a korcsolyázóval szemben.

Bánhidi Ákos a saját szavaival is elmondta a lapban, mit gondol a történtekről. "Nem szabad elmenni a történtek mellett, de most az a legfontosabb, hogy a magyar válogatott helyszínen maradt versenyzőit megóvják a fejleményektől" - mondta, utalva arra, hogy a korcsolyázók Kínában most mind együtt vesznek részt versenyen.

"Itt van velünk Lina, aki szerencsére már egyre kevesebbet sírdogál.

Egyelőre kérdéses, hogy milyen munkát vé­gez itt a csapat mellett, óránként változik a helyzet" - jelentette a helyszínről a magyar edző.

