Nagy bejelentést tett Hosszú Katinka exférje és egykori edzője

Shane Tusup évekig töltötte Magyarországon az idejét, akkor hagyta el az országot, amikor elváltak Hosszú Katinkával. Akkor az is felmerült, felhagy az úszók edzésével, és más sportágakban próbál szerencsét – írja a SzeretlekMagyarország.hu.

Majd jött a bejelentés, Hosszú Katinka nagy riválisát, Ilaria Cusinatót fogja edzeni Olaszországban. A cél az volt, hogy az olasz úszó legyőzze Hosszú Katinkát a 2020-as olimpián. Az első összecsapás azonban mutatta, hogy ez nem lesz könnyű, a budapesti világkupán a magyar olimpiai bajnok 14 másodperccel előzte meg Cusinatót.

Ezt követően Shane Tusup magyar úszókkal is foglalkozni kezdett, több tehetség is csatlakozott hozzá. Így Bujdosó Zsombor és Szilágyi Liliána is az amerikai edző mellett készül az olimpiára. Új csapatának másik két tagja a brazil Naná Almeida és a lengyel Wojciech Wojdak.

Az amerikai edző nemrég pedig Egerből posztolt az Instagarm-odlalára, a képhez fűzött kommentárjában pedig a többi között azt is elárulta, hogy a négy főből álló csapatával Magyarországra költözik, és egy új multinacionális vállalat alapítását tervezi, amely magában foglalja az úszóklubját, illetve egy egyedi témájú sportügynökséget is.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Shane Tusup (@shanetusup) által megosztott bejegyzés, Nov 29., 2019, időpont: 7:51 (PST időzóna szerint)

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás