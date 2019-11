Wéber Gábor: Hamilton volt az a szupertehetség, aki megragadta az esélyeit

Lewis Hamilton Formula-1-es karrierje sok szempontból "állatorvosi ló", jellegzetes modernkori F1-es pályafutás; a legelső olyan pilóta, akit úgy építettek fel gyerekkorától, 12 éves korától kezdve, hogy mindent megkapott, mert nagyon nagy tehetség volt, és onnantól kezdve, hogy szerződést kapott, mclarenes volt, az is maradt - fogalmazott az InfoRádió Aréna című műsorában Wéber Gábor sportági szakkommentátor.

"Amikor egy ilyen szupertehetség mellett minden ott van, látszik, hogy mi lesz belőle. Tehát az, hogy most hatszoros világbajnokként beszélünk Lewis Hamiltonról, abban lehet, hogy jelentős része van Ron Denniséknek, akik

akkor, a 12 éves, levakarhatatlan fiúnak és az apjának azt mondták, hogy egye fene, elkezdünk támogatni,

mert tényleg tehetségesebb vagy, mint a nagy átlag, és tényleg ki tudták belőle hozni a maximumot."

Úgy látja, azért lett ilyen kevés hibával rendelkező pilóta, mert karrierje minden egyes szakaszában ami kellett, rendelkezésre állt, és ő minden esélyével élt és tett is érte.

"Soha, senki nem kezdett szezont ekkora felkészüléssel, ennyi teszteléssel, mint ő, 2007 sem volt véletlen: Hamiltonnak volt 30 téli tesztnapja még a hivatalos tesztnapok előtt, úgy ismerte az autót, mint a kisujját, miközben hivatalosan újoncként ült bele" - idézte fel a szakértő.

Niki Lauda: a mentor

A Mercedeshez szerződésben Niki Laudának volt kulcsszerepe. Már hatszoros világbajnokként maga Lewis Hamilton is kiemelte, hogy nagyon hiányzik neki a legenda, aki mentora volt a Mercedesnél, hangulatával, motivációjával sokat segített neki.

"Lauda halála valóban nagyon nagy veszteség a Formula-1-nek,

mint ahogy az összes nagy bajnoké is. Lauda jelenléte nem csak abból a szempontból volt fontos szerintem a Mercedesnek, hogy motivátorként ott volt, hanem biztosan voltak néha olyan meglátásai, amik segíthettek, miközben sokakat bánthatott, szállhatott beléjük. Érdekes a párhuzam: Max Verstappen is hasonló, öntörvényű karakter" - mondta Wéber Gábor, aki hozott a ebbe a nagyon "píszí", nagyon a pr-osok által összerakott világba egy olyan kis színt, ami ráadásul nem feltétlenül volt mindig hülyeség, elég nagy rálátása volt a sportágra, még ha a közelítése egészen egyedi is volt hozzá.

