Gyűlnek a magyar érmek a maratoni kajak-kenu vb-n

A hazai sportági szövetség beszámolója szerint női kajak egyesben avattak magyar világbajnokot - az ifi, az U23-as és a felnőtt rövidkörös verseny után - normál távon is, ahol a címvédő Kiszli Vanda győzött Czéllai-Vörös Zsófia előtt. Czéllai-Vörös az idei Európa-bajnokságon is ezüstérmes volt Kiszli mögött. Utóbbi második győzelmét aratta, mivel a rövidkörös versenyben is ő végzett az élen. Sikere azt is jelentette, hogy eddig minden női kajakos számot magyar versenyző nyert meg a világbajnokságon.

Született még egy magyar érem szombaton: női kenu egyesben Kisbán Zsófia harmadik lett, aki a rövidkörös versenyben szerzett ezüstérme után nyert bronzot.

A magyar válogatott toronymagasan vezeti az éremtáblázatot nyolc arany-, hat ezüst- és négy bronzéremmel.