Eddig négy válogatott jutott ki az Eb-re, a magyar nincs közöttük

A belgák szenzációsan szerepelnek a selejtezőkben, miután már csütörtökön kijutottak a jövő nyári tornára, vasárnap újra nyertek, ezúttal Kazahsztánban, 2-0-ra. Tiszteletre méltó, hogy a belgák a legerősebb csapatukkal játszottak (Lukakut kivéve) Nur-Szultanban, annak ellenére is, hogy számukra már szinte tét nélküli volt a mérkőzés.

Miután a Cipruson meglepően magabiztosan nyerő oroszok is már továbbjutottak, csak az a kérdés ebben a csoportban, hogy melyik gárda végez az első helyen, ez a későbbi kalapbeosztása miatt fontos. A papírforma szerint a belgák akkor nem végeznek az élen, ha az egymás elleni eredmény összevetésében az oroszok mögé kerülnek a moszkvai meccs után. A brüsszeli találkozót 3-1-re nyerték.

Kijutott a lengyel válogatott is, amely vasárnap Varsóban 2-0-ra nyert Észak-Macedónia ellen. A reméltnél nehezebb győzelem volt, a 74. percben még 0-0-ra álltak, de a lengyelek szempontjából a lényeg a három pont és a kijutás.A csapat elrontotta a szeptemberi mérkőzéseit, kikapott Szlovéniában, s veszített két pontot az osztrákok ellen otthon, de a legutóbbi két mérkőzés hat pontja elég volt a révbe éréshez. Ebben a csoportban (G) a lengyelek mögött az osztrákok is nagyon jól állnak, miután nyertek Ljubljanában. Két mérkőzésük van még hátra – miként a többi csapatnak is a csoportban –, előnyük öt pont az észak-macedónok és a szlovénok előtt. Két pont biztosan elég az üdvösséghez (reálisan: egy is…), ezt vagy éppen az észak-macedónok ellen Bécsben, vagy az utolsó helyen álló lettek ellen Rigában szerezhetik meg.

A Squadra Azzurra hiányzott a 2018-as világbajnokságról, ellenben a 2020-as Európa-bajnokságról nem fog. Miután eddig még százszázalékos, három fordulóval a zárás előtt már továbbjutott, s nehéz elképzelni, hogy a sorozat holnap, Vaduzban megszakadjon. Izgalmasabb a J csoportban a második helyért vívott csata, ismert, hogy a magyar válogatott számára az lenne előnyös, ha a finnek csoportmásodikként kijutnának az Eb-re. Erre van esélye az északi válogatottnak, miután a második helyen áll. A hátralévő mérkőzései: holnap az örmények ellen otthon, majd novemberben a liechtensteiniek ellen otthon és a görögök ellen idegenben. Ha kedden nyer az örmények ellen, már csak a bosnyákokra kell figyelnie, akiknek viszont nehezebb a sorsolásuk, holnap Görögországban játszanak, majd novemberben fogadják az olaszokat és utaznak Liechtensteinbe

Nyitókép: MTI/AP/Pavel Golovkin