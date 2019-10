Csoda Iránban: nőket is beengednek egy futballmeccsre

Az enyhítés hátterében a FIFA fenyegetése (is) áll. A világszervezet elnöke, Gianni Infantino a szeptemberi, milánói Best Gálán felhívta a tagországok klubjainak figyelmét arra, hogy ne játsszanak barátságos mérkőzést iráni klubokkal, ameddig a női szurkolókra vonatkozó tiltás érvényben van. A világszervezet aztán az iráni szövetség felfüggesztését is kilátásba helyezte.

A tarthatatlan helyzetre néhány héttel ezelőtt a Kék Lánynak nevezett szurkoló esete hívta fel a figyelmet.

Szahar Khodajari, miután márciusban lebukott azon, hogy fiú ruhába öltözve be akart jutni az Azadi Stadionba szeretett klubja, az Eszteglal mérkőzésére, fogdába került. Három nappal később óvadék ellenében szabadult. Szeptemberben, a bírósági tárgyalás előtt, a szankcióként kilátásba helyezett, fél évtől akár két évig terjedő börtönbüntetéstől való félelmében felgyújtotta magát. Egy héttel később belehalt sérüléseibe.

A százezres (egyébként farszi nyelven a szabadság szót nevében viselő) arénába 3500 jegyet különítettek el a nőknek, akiket 150 fős, ugyancsak hölgyekből álló rendőri erő vigyáz majd.

Iránban 2018-ban, az oroszországi világbajnokság alatt rövid időre feloldották a tilalmat, de akkor a vb-ről közvetített mérkőzéseket nézhették meg nők (is) a stadionban.

2001-ben húsz ír nő engedélyt kapott arra, hogy vendégszurkolóként a helyszínen lássa a két válogatott világbajnoki selejtezőjét.

Négy évvel később néhány iráni szurkolónő láthatta a bahreiniek elleni találkozót.

Tavaly októberben száz kiválasztott nőt beengedtek a Bolívia elleni barátságos mérkőzésre.

