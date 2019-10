Ha minden a mostani tervek szerint marad, a magyar szurkolók ugyanazon a hétvégén láthatják versenykörülmények között Michelisz Norbertet és Kiss Norbertet a Hungaroringen. Mivel egyikük sem vált sorozatot, ez azt jelenti, hogy 2020 április 24-26-án a mogyoródi Forma–1-es pályán egyszerre rendeznek WTCR és ETRC-futamot - írta a hungaroring.hu.

A "szuperhétvége" egyelőre az előzetes versenynaptár-tervezetben szerepel, amely még a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) világtanácsának jóváhagyására vár.

Nem ez lenne az első eset, hogy a fenti két sorozat versenyzői együtt száguldanak, tavaly júliusban a Slovakia Ringen volt már rá példa (és remekül bevált), de az első alkalom, hogy két magyar sztárversenyző, hazai pályán, ugyanazon a hétvégén száguld.

"Nagyszabású motorsport-fesztiválra, magyar autósport-ünnepre készülünk, amelyen együtt láthatja a közönség a jelenkor két legnépszerűbb magyar versenyzőjét, Michelisz Norbit és Kiss Norbit" – nyilatkozta Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója, hozzátéve: úgy gondolják, ez nagyon jó idénynyitó lenne a pályán.

"Magyar szempontból majdnem akkora horderejű esemény, mint a Formula 1 Magyar Nagydíj, amelyet immár jubileumi, 35. alkalommal rendezünk meg jövőre. A szurkolóknak mindkét esemény kapcsán készülünk nagyszerű meglepetésekkel, szeretnénk, ha igazi fesztivál-hangulat uralkodna a lelátókon és a paddockban” - ígérte Gyulay Zsolt.

A versenyzők lelkesen nyilatkoztak a lehetőségről. Michelisz Norbert, a túraautó-vb ezüstérmese, a WTCR jelenlegi éllovasa elmondta: "Kiss Norbival régóta ismerjük egymást és nagyon jó a viszonyunk, másrészt meg így nekem is lesz lehetőségem élőben megnézni őt a Hungaroringen, amire eddig még nem volt lehetőség". Felidézte azt is, hogy már vezetett kamiont, ami nagyon tetszett neki, tavaly Szlovákiában pedig Kiss Norbi vitte is egy kört, ami hatalmas élmény volt.

Kiss Norbert kétszeres kamion Európa-bajnok szerint bár így a megszokottnál kicsit korábban indul a szezonuk, de nagyon jó, hogy ez egy itthoni versennyel történik. "Legutóbb, amikor Szlovákiában együtt versenyzett a két sorozat, nagyon jól éreztük magunkat, volt közös aktivitás is a túraautósokkal, biztosan jövőre is kitalálunk valamit. Az én szempontomból pedig jó hír, hogy a versenyek közti időben legalább lesz mit nézni, lesz kinek szurkolni."

Nyitókép: hungaroring.hu