Hosnyánszky Norbert visszatér a magyar vízilabda-válogatottba

Märcz Tamás szövetségi kapitány szerdán nevezte meg azt a keretet, amellyel jövő csütörtöktől szombatig dolgozik együtt.

"A keretben a nyári világbajnokságon részt vevő tizenhárom játékos mellett további hét játékos található, akik egy kivételével folyamatosan ott voltak az utóbbi időben a válogatottban, így meghívásuk nem számít meglepetésnek" - idézte a szakvezetőt a szövetség honlapja. "Hosnyánszky Norbert személyében van egy olyan játékos, akit egyrészt senkinek sem kell bemutatni, másrészt akivel a 2017-es világbajnokság után abban maradtunk, hogy egy ideig nem lesz válogatott, de ha úgy látom, akkor újra beszélünk a részvételéről. Nos, úgy látom, manapság is ugyanazt a színvonalat tudja hozni a mérkőzéseken, mint korábban, az új szabályokhoz is remekül alkalmazkodik, így ő is meghívást kapott a keretedzésre" - tette hozzá.

A kapitány kiemelte, az Európa-bajnoksághoz közeledve kifejezetten tervezett, hogy már ezen a háromnapos összetartáson erős kerettel készülhessenek.

"Lesz majd négy vízi edzésünk, taktikázni is fogunk, a bajnoki szezon közben is nagyon hasznos lesz ez a néhány napos összetartás" - vélekedett Märcz Tamás, aki a fontos összetartásra az általa legerősebbnek vélt keretet hívta össze.

Ezen kívül egy rövidebb, kétnapos válogatott edzés szerepel a programban november 22-én és 23-án, majd a közvetlen Európa-bajnoki felkészülés december 16-án kezdődik.

"Túlnyomórészt itthon készülünk majd, de várunk egy hivatalos visszaigazolást az olasz szövetségtől, amely január 4. és 6. között négycsapatos tornát rendez. Ott a hazaiak mellett az amerikai és a görög válogatottal játszanánk, mintegy ráhangolásképpen az Eb-meccsekre" - folytatta.

A magyar válogatott november 12-én az oroszokkal játszik a világligában, januárban pedig hazai környezetben szerepel majd az olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságon.

A magyar válogatott kerete:

--------------------------

kapusok: Kardos Gergely (ZF-Eger), Nagy Viktor (Szolnoki Dózsa), Vogel Soma (FTC-Telekom Waterpolo)

mezőnyjátékosok: Angyal Dániel (Szolnoki Dózsa), Bátori Bence (Szolnoki Dózsa), Erdélyi Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hárai Balázs (A-Híd OSC-Újbuda), Hosnyánszky Norbert (ZF-Eger), Jansik Szilárd (FTC-Telekom Waterpolo), Kovács Gergő (A-Híd OSC-Újbuda), Mezei Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Manhercz Krisztián (A-Híd OSC-Újbuda), Nagy Ádám (PannErgy-Miskolci VLC), Német Toni (FTC-Telekom Waterpolo), Pásztor Mátyás (BVSC-Zugló), Pohl Zoltán (FTC-Telekom Waterpolo), Sedlmayer Tamás (FTC-Telekom Waterpolo), Varga Dénes (FTC-Telekom Waterpolo), Vámos Márton (FTC-Telekom Waterpolo), Zalánki Gergő (FTC-Telekom Waterpolo)

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs