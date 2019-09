Ismét Budapestre jöhetnek az újgenerációs olimpiai sportágak

Magyarország önállóan és szabadon dönti el, él-e ezzel a lehetőséggel - emelte ki.

Fürjes Balázs közölte, az újgenerációs olimpiai sportágak világjátékának megrendezésére eredetileg több mint ötven város érdeklődött, a hajrában Budapest mellett Tokió, Barcelona és Los Angeles maradt versenyben, végül utóbbival szemben "hosszabbításban" diadalmaskodott. Hozzátette, a szervezőknek mindössze négy hónapjuk volt felkészülni, így világrekordot kellett futniuk.

Az eseménnyel kapcsolatban Fürje Balázs elmondta,

az egyszerre volt világpremier és sportforradalom, több mint ötvenezren látogattak ki a versenyekre.

"Nem véletlenül kerülnek be az olimpia programjába ezek a sportágak: látványosak, akrobatikusak, izgalmasak, közösségteremtőek és megmozgatják a fiatalokat. Ez az új irány: lebontani az akadályokat, a sportot behozni a városba és közel vinni az emberekhez, szabaddá tenni a belépést, egész napos családi élményt kínálni, miközben a nézők nem puszta szemlélők, hanem résztvevők, akik minden sportot ki is próbálhatnak, és a sportesemény kulturális és zenei fesztivál is egyben" - emelte ki Fürjes Balázs, a szervezőbizottság elnöke.

Fürjes Balázs hangsúlyozta, hogy a jövő évi tokiói, illetve a 2024-es párizsi olimpiai szervezői, valamint a Nemzetközi Olimpiai Bizottság képviselői is a helyszínen gyűjtöttek tapasztalatokat, ötven akkreditált külföldi újságíró tudósított az öt kontinens, több mint 300 sportolójának vetélkedéséről, amiről az egész világon nézett élő közvetítést adott a Eurosport és a NOB tv-csatornája, az Olympic Channel is.

A mezőnyről szólva Fürjes Balázs elmondta, hogy rendkívül színvonalas volt a sportprogram, mivel a sportágak világranglistájának vezetői mérték össze erejüket Budapesten, biztos hogy a jövő évi tokiói olimpia bajnokait is láthatták a nézők.

Raffaele Chiulli, a világ sportszövetségeit tömörítő GAISF elnöke úgy nyilatkozott, az esemény minden várakozást felülmúlt.

"Budapestnél nem lehetett volna jobb házigazda, hihetetlen, hogy a szervezők alig fél év alatt mit valósítottak meg, ez az esemény minden várakozásunkat felülmúlta" - idézte a szervezők közleménye a GAISF vezetőjét.

Az eseményre kilátogatott Gyurta Dániel, a NOB tagja is, aki elmondta, egészen biztos benne, hogy a sportesemények nagy része ebbe az irányba fog átalakulni, kezdve a tokiói olimpiával.

"A NOB a sportrendezvények forradalmát pont ebbe az irányba képzeli el. A fiatalok bevonásával, fesztivál jelleggel és aktív sportolással kötné össze a jövő sporteseményeit" - fűzte hozzá London olimpiai bajnoka.

Az ingyenes rendezvényen - melyet koncertek is kísértek - hatféle sportág versenyeit, a 3x3 kosárlabdát, BMX freestyle-t, a bréktáncot, a parkourt, illetve az inline és repülő korong freestyle-t bonyolították le. Bemutatósportágként a laser run és az evezős ergométer is helyet kapott a városi sportok világjátékának programjában.

